LA TURQUIE DÉPLOIE DES TROUPES Mise en garde du Premier ministre irakien

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a prévenu mardi soir la Turquie qu'elle serait traitée en «ennemi» si elle provoquait un affrontement dans le nord de l'Irak, tout en affirmant qu'il ne souhaitait pas la guerre avec Ankara. La Turquie a envoyé mardi un convoi militaire d'une trentaine de véhicules transportant notamment des chars et des pièces d'artillerie vers une zone proche de la frontière avec l'Irak, selon des responsables militaires. Ankara a plusieurs fois indiqué qu'elle entendait jouer un rôle dans le cadre de l'offensive sur la ville irakienne de Mossoul contre le groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh) mais Baghdad a toujours fermement refusé l'implication de son voisin et a même dénoncé une «force d'occupation». L'Irak réclame en effet que la Turquie retire ses troupes stationnées sur une base au nord de Mossoul, à Bachiqa, où elles effectuent officiellement des missions de formation auprès de combattants volontaires irakiens sunnites. «Nous ne voulons pas la guerre et nous ne voulons pas d'affrontement», a affirmé mardi soir le Premier ministre irakien à la télévision irakienne. «Mais en cas d'affrontement, nous sommes prêts. Nous considèrerons (la Turquie) comme un ennemi et nous nous en occuperons comme tel», a prévenu Haider al-Abadi.