BOUCLIER ANTIMISSILE AMÉRICAIN Déployé en Corée du Sud d'ici huit à 10 mois

Les Etats-Unis vont déployer leur système avancé antimissile Thaad en Corée du Sud d'ici huit à dix mois, malgré les objections tenaces de la Chine et de la Russie, a annoncé hier un responsable militaire américain. Séoul et Washington sont convenus de déployer le bouclier antimissile Thaad (Terminal High Altitude Area Defence) après une série de tirs de missiles par la Corée du Nord, consécutifs à son quatrième essai nucléaire de janvier. Cette décision a suscité les foudres de Pyongyang et enfoncé un coin dans la relation entre Séoul et Pékin. La Chine voit ce déploiement imminent comme une tentative des Etats-Unis de montrer leurs muscles dans la région, et de porter atteinte à ses propres capacités balistiques. La Russie accuse aussi Washington de vouloir faire une démonstration de force dans la région. Le général Vincent Brooks, commandant des forces américaines en Corée du Sud (Usfk), a déclaré lors d'un séminaire que Thaad serait mis en place dans les huit à dix mois et serait plus important que le système actuellement déployé sur l'île de Guam, dans le Pacifique, selon un porte-parole de l'Usfk, Kim Yong-Kyu. Des voix se sont récemment élevées pour réclamer que la Corée du Sud se dote de son propre arsenal nucléaire afin de faire pièce au Nord. Mais d'après l'agence sud-coréenne Yonhap, le général Brooks a estimé que cette éventualité «compliquerait» considérablement la situation dans la région Asie-Pacifique.

Séoul avait choisi un site dans une région rurale productrice de melons pour déployer le bouclier antimissile mais face aux protestations des riverains, les autorités ont annoncé en septembre un nouveau site pour l'accueillir, non loin du lieu initial. Le système Thaad tire des missiles conçus pour intercepter et détruire des missiles balistiques alors qu'ils sont encore juste à l'extérieur de l'atmosphère ou bien qu'ils viennent d'y entrer, durant leur dernière phase de vol.