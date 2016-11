SYRIE Moscou décrète une nouvelle pause humanitaire

Le 22 octobre, un premier cessez-le-feu unilatéral de trois jours mis en place à Alep par les armées russe et syrienne avait expiré sans avoir permis l'évacuation de civils et de blessés, ni le retrait de combattants des quartiers est d'Alep.

Une nouvelle pause humanitaire de dix heures décrétée par la Russie, alliée de Damas, est entrée en vigueur hier dans la métropole divisée d'Alep mais risque d'être infructueuse, comme la précédente initiative de ce type. L'ONU a ainsi fait savoir hier qu'elle n'était «pas impliquée» dans «cette annonce unilatérale» et un responsable d'un groupe rebelle a dénoncé une initiative qui «n'a aucune valeur». Le 22 octobre, un premier cessez-le-feu unilatéral de trois jours mis en place à Alep par les armées russe et syrienne avait expiré sans avoir permis l'évacuation de civils et de blessés, ni le retrait de combattants des quartiers est d'Alep, aux mains de la rébellion et assiégés par l'armée syrienne. Huit couloirs humanitaires créés à ces fins étaient restés quasiment déserts, Moscou et les médias syriens accusant les groupes rebelles d'empêcher la sortie des civils de ces quartiers est, où vivent plus de 250.000 personnes privées d'aide humanitaire depuis plus de trois mois et menacées de pénurie alimentaire. «Les évacuations médicales peuvent seulement avoir lieu si les parties en conflit prennent toutes les mesures pour assurer un environnement approprié, ce qui n'a pas été fait», a affirmé hier David Swanson, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). «Nous restons très, très inquiets de la situation humanitaire à Alep», a-t-il ajouté. Yasser Al-Youssef, un responsable du groupe rebelle Noureddine Zinki, a lui indiqué que les insurgés n'étaient «pas concernés» par cette trêve, qu'il a dénoncé comme «une instrumentalisation politique et médiatique pour alléger les pressions internationales qui pèsent sur Moscou». La trêve intervient alors que les rebelles ont lancé une vaste offensive, partie de l'extérieur d'Alep, côté ouest, pour tenter de briser le siège de l'armée syrienne aux quartiers de l'opposition depuis plus de trois mois. Les combats ont baissé en intensité dans la nuit de jeudi à vendredi, et le front, à la périphérie ouest, était calme hier matin, selon l'AFP, au lendemain de violents affrontements. Jeudi, au moins 12 civils ont en effet été tués et 200 blessés par des tirs de roquettes des insurgés sur les quartiers ouest d'Alep, tenus par l'armée syrienne l'agence syrienne Sana.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH, basé en Grande-Bretagne) a fait état de 15 morts dont cinq enfants. En annonçant mer-credi la courte trêve, le chef de l'état-major russe Valéri Guerassimov avait précisé que «tous les couloirs humanitaires mis en place auparavant continueront de fonctionner pour la sortie de civils et de combattants».

«Vu que nos collègues américains sont incapables de séparer l'opposition des terroristes, nous nous adressons directement aux leaders de tous les groupes armés et les appelons à mettre fin aux combats et à quitter Alep avec leurs armes», avait-il souligné.