CHANGEMENT CLIMATIQUE Entrée en vigueur accélé

Par Massiva ZEHRAOUI -

A-t-on enfin pris conscience de l'urgence de sauver la planète bleue?

L'Accord de Paris sur le climat, conclu à l'issue de la cop21 en décembre 2015, est entré en vigueur hier.

Cet accord a été approuvé par 55 Etats représentant plus de 55% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dépassant ainsi le seuil minimum.

La Présidence française a salué ce jour comme étant historique, et se félicite par ailleurs d'avoir atteint le seuil des ratifications. Estimant que c'est une preuve que toute la mesure de l'urgence climatique a été prise en considération par la communauté internationale. Parmi les pays à avoir signé l'accord, figure l'Algérie qui elle aussi, est touchée de plein fouet par le changement climatique.

En effet, selon un rapport publié par le Centre national de la recherche scientifique français (Cnrs), notre pays risque de devenir un désert d'ici 2100 à cause de la hausse des températures qui ne cessent de croître d'année en année.Ce changement se fait aussi ressentir sur le rendement agricole en raison de la faible pluviométrie. S'ajoute à cela l'érosion de milliers d'hectares chaque année, indique un responsable au ministère des Ressources en eau. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra voit en cet accord «un événement de portée historique».

La ratification de cet accord est considéré comme un tournant historique, qui s'est concrétisée notamment par la signature de l'Inde, le 2 octobre dernier, qui est le 3e émetteur mondial de gaz à effet de serre. L'entrée en vigueur de cet accord survient à quelques jours de la Cop22,qui se tiendra à Marrakech à partir du 7 novembre pour se clôturer le 18 du même mois. Il vise à contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2%, par rapport au niveau pré-industriel. Dans le but d'éviter un changement climatique dangereux et irréversible.

La secrétaire exécutive de la Ccnucc, Patricia Espinoza et le directeur de la Cop22 et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc, Salaheddine Mezzouar, estiment que l'accord de Paris sur le climat permet de poser des fondations solides, mais les travaux de la Cop22 vont devoir impulser une accélération du processus.

La Cop22 sera l'occasion de matérialiser les engagements de cet accord. Pour les principaux acteurs de cette conférence de grande envergure, celle-ci sera celle des solutions, de l'action et de l'innovation, en renforçant la mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques en vue de trouver des solutions concrètes avec des initiatives et des projets. Un défi qui ne s'annonce guère facile à relever, à en croire les données climatiques alarmantes, comme celles constatées par l'Organisation météorologique mondial (OMM). Celle-ci fait état d'une sérieuse hausse de la pollution de l'air, qui a atteint un record symbolique pour la première fois en 2015.en annonçant que l'air n'a jamais été aussi pollué par le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, avec une teneur moyenne dans l'atmosphère de 400ppm (partie par million).

La Cop22, est donc un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. C'est aussi l'occasion d'intégrer l'ensemble des parties prenantes, à commencer par la société civile et les autorités locales qui doivent jouer un rôle déterminant dans cette lutte qui constitue un enjeu majeur.