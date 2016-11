ENLEVÉE PAR BOKO HARAM AU NIGERIA Une des lycéennes de Chibok libérée

L'armée nigériane a annoncé hier avoir libéré l'une des lycéennes de Chibok, enlevées par le groupe terroriste Boko Haram il y a plus de deux ans, près de la frontière avec le Cameroun. «L'armée nigériane a libéré une fille de Chibok à Pulka» vendredi soir, a affirmé le porte-parole de l'armée Sani Usman, sans autres détails. Vingt-et-une lycéennes de Chibok enlevées en avril 2014 ont été libérées le 14 octobre par leurs ravisseurs après des négociations entre le gouvernement et le groupe terroriste. Il en reste près de 200 toujours aux mains de Boko Haram. Les militaires nigérians ont lancé en 2015 une contre-offensive, avec l'aide des armées de pays voisins, mais Boko Haram continue de mener régulièrement des attaques sporadiques contre des villages reculés et jusque dans Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno. Des milliers de personnes sont toujours entre les mains des terroristes. L'insurrection terroriste et sa répression féroce par l'armée et les services de sécurité nigérians ont fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009, selon des estimations.