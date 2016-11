RESPONSABLE D'AL QAÎDA EN AFGHANISTAN Le Pentagone confirme la mort d'al-Qahtani

Le Pentagone a confirmé vendredi soir la mort de Farouq al-Qahtani, responsable d'Al Qaîda en Afghanistan, lors d'un raid aérien de précision le 23 octobre dans la province de Kunar, dans le nord-est du pays limitrophe du Pakistan.

«Al Qahtani était l'émir d'Al Qaîda pour l'est de l'Afghanistan et l'un des principaux planificateurs du groupe pour des attaques contre les Etats-Unis», a précisé Peter Cook, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué. Des responsables américains avaient indiqué le 27 octobre que Farouq al-Qahtani et son adjoint Bilal al-Utabi, considérés respectivement comme les «numéro 1 et numéro 2 ou 3» d'Al Qaîda en Afghanistan, avaient été ciblés par des frappes de drones le 23 octobre, mais ils n'avaient pas pu confirmer le succès de ces bombardements. Vendredi, le Pentagone a confirmé le décès d'al-Qahtani, mais a ajouté qu'il était toujours en train d'enquêter pour savoir si al-Utabi avait aussi été tué. «Le succès de cette frappe est un autre exemple des opérations américaines destinées à dégrader les réseaux terroristes internationaux et à cibler des leaders terroristes qui cherchent à attaquer le territoire américain, nos intérêts et nos alliés à l'étranger», a encore indiqué M.Cook.