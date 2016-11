VIOLENCES AU MALI Attaque contre un camp de l'armée dans le nord

Des hommes armés ont attaqué hier un camp de l'armée malienne dans le nord du pays, brûlant et emportant du matériel militaire, indique l'AFP selon des sources locales et sécuritaire. «Ce dimanche vers 2 heures du matin, des hommes armés ont attaqué le camp de l'armée à Gourma Rhaous (région de Tombouctou). Ils ont brûlé du matériel militaire, ils ont pris le contrôle du camp, et après, ils sont repartis avec du matériel de l'armée», a déclaré une source municipale. Confirmant l'attaque, une source sécuritaire malienne a parlé «d'un acte terroriste». «La situation n'est pas encore totalement calme. Les populations ont peur. Des gens ne sont pas sortis des maisons aujourd'hui, surtout que les militaires maliens ont abandonné leurs positions quand les assaillants sont arrivés», a précisé de son côté un habitant de la localité. Les groupes jihadistes avaient pris le contrôle du nord du Mali en 2012 et en ont été en grande partie chassés après l'intervention militaire française en 2013, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et de l'ONU (Minusma).