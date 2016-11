FRAPPES AMÉRICAINES EN AFGHANISTAN L'ONU enquête sur la mort de 32 civils

La Mission des Nations unies en Afghanistan (Manua) enquête sur les frappes américaines qui ont fait 32 morts et 19 blessés à Kunduz (nord du pays), la semaine dernière. «L'attaque a eu lieu aux premières heures du jour», selon un communiqué de la Mission. «Les premiers éléments indiquent qu'au moins 32 civils ont été tués et 19 blessés, dont une grande majorité de femmes et d'enfants ainsi que 22 maisons détruites», selon la Manua. L'armée américaine a reconnu samedi que ses frappes en Afghanistan avaient «très probablement» fait des victimes civiles dans la province de Kunduz et le général John Nicholson, qui commande l'opération de l'Otan en Afghanistan, a exprimé «ses regrets», rappelle l'ONU. Des manifestations ont éclaté à Kunduz après le drame et des dizaines de proches des victimes se sont rassemblés devant les bureaux du gouverneur, transportant des corps d'enfants tués. Le président afghan a envoyé une délégation spéciale à Kunduz pour enquêter sur l'incident. «Toute négligence sera punie», a affirmé le porte-parole de la présidence Haroon Chakhansuri.