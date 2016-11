INITIATIVE DE PAIX FRANÇAISE Israël persiste dans son rejet

Israël a maintenu hier sa ferme opposition à l'initiative de la France qui veut réunir avant la fin de l'année une conférence internationale pour relancer l'effort de paix moribond entre Israéliens et Palestiniens. L'envoyé spécial français chargé de travailler sur le terrain à la réalisation de ce projet, Pierre Vimont, est de retour dans la région pour des entretiens avec les responsables israéliens et palestiniens. Il a rencontré hier matin à Jérusalem le conseiller israélien en exercice à la sécurité nationale, Jacob Nagel, et l'émissaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Yitzhak Molcho. Les deux hommes ont exposé à M.Vimont «la position sans équivoque de l'Etat d'Israël selon laquelle on ne progressera véritablement vers la paix et on ne parviendra à un accord que par des négociations directes entre Israël et l'Autorité palestinienne, et toute autre initiative ne fait qu'éloigner la région d'un tel processus», a rapporté le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué. «Il a été signifié clairement à l'émissaire français qu'Israël ne participera à aucune conférence internationale, quelle qu'elle soit, qui irait à l'encontre de cette position» israélienne, dit le communiqué. «La tenue d'une telle conférence nuirait gravement aux chances de faire avancer le processus de paix car elle permettrait à Abou Mazen (le président palestinien Mahmoud Abbas) et à l'Autorité palestinienne de continuer à esquiver des négociations directes sans condition préalable», ajoute-t-il. L'Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas soutient, elle, l'initiative française. M.Vimont devait être reçu par M.Abbas hier après-midi.