COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L'UNION AFRICAINE Les développements en Libye au menu à Addis-Abeba

La crise libyenne et ses développements seront à l'ordre du jour de la réunion du Comité de Haut niveau de l'Union africaine prévue aujourd'hui à Addis-Abeba dans le but de soutenir le processus de la résolution de la crise.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de cette réunion. La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évolution de la situation en Libye et constituera une opportunité pour passer en revue les efforts régionaux et internationaux déployés dans le cadre du règlement de la crise dans ce pays. Par ailleurs, M.Messahel représentera également le président de la République, au 2e Sommet extraordinaire de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC), qui se tiendra le 9 novembre 2016 à Addis-Abeba. L'objectif de ce Sommet «étant l'examen du statut de la CARIC conformément aux recommandations adoptées lors du 26e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement».

La réunion du Comité de Haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'inscrit dans le registre des réunions et des efforts internationaux qui ont pour but principal la résolution de la crise politique et sécuritaire en Libye, tel que la réunion de New York du 21 septembre dernier et la réunion du 7 décembre à Alger. Il est prévu que plusieurs des pays qui avaient pris part à la 9e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye prennent part à la rencontre d'Addis-Abeba. La 9e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye qui s'était tenue à Niamey au Niger a été l'occasion de procéder à une évaluation de la menace de la persistance de la crise dans ce pays et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité des pays voisins, et d'examiner les moyens d'appuyer le processus politique et les efforts pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le pays. La réunion ministérielle de Niamey s'inscrit dans le prolongement de la 8e réunion de Tunis (mars 2016) et la 7e réunion d'Alger (décembre 2015) qui ont permis de mobiliser l'appui nécessaire à l'accord politique libyen sous l'égide des Nations unies et le soutien du Conseil présidentiel, présidé par Faïz Serradj. Fin octobre dernier, une conférence de deux jours, à laquelle a assisté le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez

al Sarradj eut lieu à Londres, et a été consacrée à la situation politique et économique en Libye.

M. al Sarradj a expliqué à l'issue de la rencontre, que sa participation visait à «examiner toutes les possibilités de sortie de crise politique mais aussi les moyens d'améliorer la situation économique, et de tirer profit de l'expertise internationale dans ce domaine». Il a ajouté avoir présenté au secrétaire d'Etat américain, John Kerry, au ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, et aux représentants de France, d'Italie, d'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, un aperçu des défis auxquels fait face le Conseil présidentiel libyen. Le deuxième jour de la conférence, auquel a pris part M. al Sarradj et des responsables d'institutions financières libyennes, a été consacré à des questions techniques en relation avec la crise de la liquidité en Libye et d'autres questions financières. Depuis la chute de l'ancien régime de Maâmar El Gueddafi, en 2011, la Libye a été investie par des terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI/Daesh), et connaît des problèmes tribaux, des divisions politiques, et une économie «à l'agonie».