Les Américains votent, le monde attend

Les électeurs américains se sont rendus aux urnes, hier, pour faire de la démocrate Hillary Clinton la première femme présidente des Etats-Unis ou donner les clés de la Maison-Blanche au républicain Donald Trump.

Cette journée clôt une longue campagne au ton d'une acrimonie sans précédent, et le résultat est attendu avec trépidation dans le monde entier, les deux candidats ayant des visions souvent radicalement opposées sur l'avenir de la première puissance mondiale. Les Américains ont pu commencer à voter dès 6h00 (11h00 GMT) dans neuf Etats de la côte Est. Le nom du vainqueur ne devrait pas être connu avant 03hH00 GMT aujourd'hui. Quelque 42 millions d'Américains, sur les plus de 200 millions inscrits sur les listes électorales, ont déjà voté de façon anticipée. Si Mme Clinton a toujours un avantage de quelques points dans les sondages, Donald Trump reste en mesure de l'emporter. Mme Clinton, 69 ans, espère entrer dans l'histoire comme la première femme présidente des Etats-Unis, après 44 présidents depuis George Washington en 1789. La démocrate a fini son dernier meeting en appelant tôt hier matin les électeurs à choisir sa vision d'une «Amérique pleine d'espérance, accueillante et généreuse». Hillary Clinton entend diriger dans la continuité du président démocrate Barack Obama et a appelé au rassemblement, au delà des partis, dans les dernières heures de sa campagne. Donald Trump, 70 ans, drapé dans la cape de l'outsider, espère lui créer la surprise d'un «Brexit puissance trois», référence au vote surprise des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Achevant sa campagne un peu après 1h00 (6h00 GMT), il a promis de rassembler le pays derrière des frontières sûres et de faire de «l'Amérique la priorité». «Je veux être la présidente de tous les Américains, démocrates, républicains, indépendants», a aussi déclaré Mme Clinton, se disant persuadée que le meilleur restait à venir, «si nous choisissons une Amérique généreuse, qui inclut tout le monde». Après un immense concert avec Bruce Springsteen à Philadelphie et le renfort du président Barack Obama, de sa femme Michelle, mais aussi de l'ancien président Bill Clinton et leur fille Chelsea, Hillary Clinton a fait un dernier meeting dans l'Etat très disputé de Caroline du Nord, en présence cette fois de Lady Gaga.

M.Trump a fini lui sans stars ni paillettes, dont il n'avait selon lui pas besoin. Il n'a compté lundi soir que sur ses quatre enfants adultes, dans son avant-dernier meeting, sur son colistier Mike Pence, et sur le rocker conservateur Ted Nugent venu chauffer la salle pour son ultime rassemblement. Grand pourfendeur de l'élite politique qui a selon lui «saigné le pays à blanc», ce milliardaire new-yorkais imprévisible et brouillon, qui n'a jamais occupé le moindre mandat électif, s'est présenté comme l'homme du changement contre la corruption supposée des élites, et comme la voix des oubliés, auxquels il a promis de «rendre à l'Amérique sa grandeur». «Mon contrat avec l'électeur américain commence par un plan pour mettre fin à la corruption du gouvernement et reprendre notre pays aux groupes de pression», a-t-il répété dans ses derniers meetings, promettant aussi de faire revenir les emplois partis à l'étranger, un thème constant de sa campagne. La campagne a été longue et pénible. Elle a atteint des niveaux d'incivilité et d'insultes jamais vus auparavant, ce que Mme Clinton a dit regretter lundi. 82% des Américains s'en sont dits dégoûtés dans un récent sondage. Et à l'étranger, la campagne présidentielle de la première puissance mondiale a été souvent suivie avec sidération et parfois avec inquiétude. Les deux candidats n'auraient pas pu être plus différents: d'un côté Hillary Clinton, figure politique depuis 25 ans, que la moitié des Américains n'aiment pas, doutant de son honnêteté. Mariée à l'ancien président Bill Clinton (1993-2001), elle a été tour à tour Première dame, sénatrice de New York puis secrétaire d'Etat de Barack Obama. Hyper-disciplinée, elle connaît ses dossiers sur le bout des doigts mais sa personnalité suscite peu d'enthousiasme. Encore plus impopulaire (62%), Donald Trump, milliardaire ancien animateur star d'une émission de télé-réalité, «The Apprentice», volontiers brutal, a capitalisé sur la colère et les frustrations d'une classe moyenne blanche inquiète d'un monde qui change. Le parti républicain n'avait pas vu venir cette candidature improbable et excessive à laquelle personne ne croyait au départ. M.Trump a été répudié par une partie de ses élus, au fil des excès et scandales qui ont émaillé sa campagne. Malgré cela il talonne Mme Clinton dans plusieurs Etats-clés, où se jouera le scrutin. Elle était en tête de 3,3 points dans la moyenne des derniers sondages nationaux (45,3% contre 42% pour M.Trump.)