CONFLIT EN SYRIE Des civils tués par une frappe de la coalition

Nouvelle bavure en Syrie de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis

Vingt civils ont été tués par des frappes de la coalition internationale dirigée par Washington près de Raqqa, bastion du groupe Etat islamique (EI) en Syrie vers lequel progressent des forces antijihadistes.

L'offensive sur Raqqa est menée simultanément à une vaste attaque des forces irakiennes, soutenues elles aussi par la coalition internationale, pour reconquérir Mossoul, deuxième ville d'Irak et autre place forte de l'EI dans la région. Selon l'OSDH (basé en Grande-Bretagne, «20 civils dont neuf femmes et deux enfants ont été tués» dans des frappes de la coalition mardi soir sur le village d'al-Hicha, à environ 40 km au nord de Raqqa. Au moins 32 autres ont été blessées, selon cette organisation. Le village, contrôlé par l'EI, a aussi été la cible d'un assaut des Forces démocratiques syriennes (FDS), l'alliance dominée par les forces kurdes qui mène la bataille pour Raqqa à terre. Contactée par l'AFP, la coalition a déclaré avoir mené des frappes dans le secteur sans être en mesure dans l'immédiat d'établir une quelconque responsabilité. «La coalition confirme qu'elle a mené des frappes dans le secteur», a déclaré le colonel américain John Dorrian, un porte-parole de la coalition. «Cependant, des informations spécifiques sont nécessaires pour déterminer si la coalition est responsable» des frappes ayant conduit à la mort de civils. Une porte-parole des FDS, Jihan Cheikh Ahmad, a démenti pour sa part la mort de civils, estimant que «ces accusations sont le fait de l'EI». Depuis le matin, selon le correspondant de l'AFP présent au front a entendu des bombardements incessants des avions de la coalition frapper les positions ennemies. Les FDS ont en outre affirmé que six jihadistes de l'EI avaient été tués par les frappes de la coalition sur al-Hicha précisant que le groupe ultra-radical empêchait les civils de quitter la localité pour qu'ils servent de«boucliers humains». Les civils fuyant al-Hicha ont affirmé mardi que les combattants de l'EI avaient apporté leurs armes lourdes au village au début de l'offensive sur Raqqa, baptisée «Colère de l'Euphrate». «Ils se sont installés parmi nous. S'il y avait une frappe, nous étions la cible», explique Saada al-Aboud, femme de 45 ans originaire d'al-Hicha. Comme pour les autres habitants, les jihadistes ont tenté de l'empêcher de quitter le village. «Nous avons dû fuir à travers champs avec nos enfants et les personnes âgées. Que pouvions-nous faire? Nous avons tout laissé derrière nous», raconte cette paysanne. D'après l'OSDH, le bilan total de civils tués depuis septembre 2014 en Syrie par des frappes de la coalition internationale s'élève désormais à 680, dont 169 enfants. La guerre en Syrie a fait plus de 300.000 morts depuis 2011. La coalition, qui comprend outre les Etats-Unis des pays comme la France ou la Grande-Bretagne, appuie des forces au sol en Irak et en Syrie dans l'espoir de chasser l'EI des deux dernières grandes villes qu'il contrôle. Le groupe ultraradical a perdu de larges territoires de son «califat» autoproclamé en 2014 dans les deux pays. En Syrie, les FDS se trouvent désormais à près de 35 km de Raqqa. En Irak, les peshmergas - combattants kurdes irakiens - viennent de faire sauter l'un des derniers verrous de l'EI aux portes de Mossoul, en prenant la ville de Bachiqa. Au sud de Mossoul, d'autres unités se rapprochent de la périphérie après avoir pris lundi la ville de Hamam al-Alil, à une quinzaine de km.