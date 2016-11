LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'UE DÉPLORE La Turquie "chaque jour s'éloigne de l'Europe"

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a indiqué mardi soir avoir constaté «avec amertume» que la Turquie «chaque jour s'éloigne de l'Europe». Cette déclaration intervient après l'appel lancé mardi par les 28 pays membres de l'UE, exhortant la Turquie à «sauvegarder sa démocratie parlementaire», au lendemain d'une protestation officielle d'Ankara contre les critiques européennes. «Je constate avec amertume, moi qui suis un ami de la Turquie, que la Turquie chaque jour s'éloigne de l'Europe», a déclaré M. Juncker lors d'un discours devant le Collège de Bruges, un établissement d'enseignement dédié aux matières européennes. Il faut que «la Turquie nous dise si oui ou non elle veut véritablement devenir membre de l'UE», a-t-il ajouté, car «tout ce que font les autorités turques aujourd'hui me fait croire que finalement la Turquie ne veut pas» respecter les conditions requises. «Si demain nous refusions la libéralisation des visas à la Turquie, la faute n'en reviendrait pas à l'Europe mais aux autorités turques», a-t-il aussi dit, rappelant que le pays ne respectait toujours pas les conditions de l'UE pour obtenir cette mesure à court terme. «L'UE et ses Etats membres suivent les plus récents développements en Turquie avec une grave inquiétude», ont indiqué plus tôt mardi les 28 dans un texte publié par la chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini. Les Etats membres y mentionnent la réintroduction à nouveau envisagée de la peine de mort, la «poursuite des restrictions à la liberté d'expression», «la fermeture de médias et les mandats d'arrêt contre les journalistes», les arrestations de députés prokurdes. Le Européens appellent la Turquie au «retour à un processus politique crédible et à un véritable dialogue politique», le jugeant «essentiel pour la démocratie du pays et la stabilité de la région». Cette nouvelle mise au point intervient au lendemain d'une protestation du gouvernement turc contre les critiques récurrentes des Européens, transmise lundi aux ambassadeurs des 28 à Ankara, en raison notamment de la purge inédite déclenchée par Ankara après le coup d'Etat manqué du 15 juillet. La Commission européenne devait publier hier un nouveau rapport d'étape de l'UE sur le processus d'adhésion de la Turquie.