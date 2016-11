TUNISIE Décès de Mohamed Masmoudi

L'une des icônes de la politique tunisienne post-indépendance, Mohamed Masmoudi est mort lundi, à âge de 91 ans, à Mahdia, ville qui le vit naître en 1925. Ancien ministre des Affaires étrangères du président Habib Bourguiba, Masmoudi a formé un «terrible» tandem avec Bourguiba. Il a été de tous les combats pour l'indépendance de la Tunisie. Il commença sa carrière politique en France en assumant la présidence de la Fédération du Néo-Destour en 1949. Il a été l'un des compagnons du «Combattant suprême» Habib Bourguiba avec lequel il esquissa le futur de la Tunisie. Dès 1954, il intégra le gouvernement de Tahar Ben Ammar, en qualité de ministre d'Etat, et participa activement aux négociations pour l'autonomie interne de la Tunisie. Devenu en 1955, ministre de l'Economie, il fera partie de la délégation qui négocia l'indépendance de la Tunisie. Après l'indépendance, Mohamed Masmoudi, appelé à d'importants postes dans le jeune Etat, sera membre du bureau politique du Néo-Destour. Il est, entre 1958 et 1960, secrétaire d'Etat à l'Information puis secrétaire d'Etat à l'Information et au Tourisme jusqu'en octobre. Ayant un caractère bien trempé, ce qui fit d'ailleurs sa réputation et ses accrochages avec le «Combattant suprême» qui ne le cède en rien. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il connaîtra son premier limogeage en 1961, en raison de son rapprochement avec l'équipe du journal Action, devenu Afrique Action (puis Jeune Afrique) et ses critiques quant au procès intenté à l'ancien chef du gouvernement Tahar Ben Ammar et, surtout, sa dénonciation du «pouvoir personnel» de Bourguiba. Toutefois cette première escarmouche entre les deux hommes ne coupera pas le fil entre eux. C'est ainsi que Mohamed Masmoudi est nommé en 1965, ambassadeur à Paris. Il restera dans la capitale française jusqu'au 12 juin 1970 date de sa nomination comme ministre des Affaires étrangères en remplacement de Habib Bourguiba Jr muté à la Justice. Il demeure à ce poste jusqu'à ce fameux 12 janvier 1974 date de la signature de l' «Accord de Jerba» entre Bourguiba et El Gueddafi d'union «tuniso-libyenne». Considéré comme l'un des instigateurs de cette union, il est relevé de ses fonctions le 14 janvier 1974. Ce sera son dernier poste officiel dans le gouvernement tunisien. Le dernier épisode de ses difficiles relations avec Habib Bourguiba, est le fait que le président tunisien opposa son «veto» à la nomination de Mohamed Masmoudi au poste d'ambassadeur représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU, proposé par le colonel Maâmar El Gueddafi. Après cette avanie, Mohamed Masmoudi se retira définitivement de la vie publique, se réfugiant aux Emirat arabes unis, où il a vécu plusieurs années avant de revenir dans sa ville natale, Mahdia où il mourut le 8 novembre dernier.