AFGHANISTAN Attaque contre le consulat allemand

Le consulat allemand de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, a été la cible jeudi soir d'un attentat à la voiture-suicide, revendiqué par les taliban, ont rapporté des sources concordantes. L'explosion qui a été entendue dans toute la ville, a fait au moins deux morts et 32 blessés admis à l'hôpital local, selon un premier bilan fourni par le médecin-chef de l'établissement, le Dr Noor Mohammad. Le responsable de la police locale Sayed Kamal Sadat a indiqué avoir envoyé des renforts pour obtenir d'avantage d'informations, tandis que les ambulances se précipitaient sur place toute sirènes hurlantes. Le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid a revendiqué «l'opération martyr» dans un communiqué, affirmant qu'elle a été conduite «en représailles» aux frappes aériennes américaines qui ont tué au moins 32 civils à Kunduz (nord) le 3 novembre. Selon le correspondant de l'AFP qui n'a pu atteindre le lieu de l'attentat, ceinturé par les forces de l'ordre, l'explosion a brisé toutes les vitres «dans un rayon de plusieurs kilomètres» et réveillé les habitants qu'il a entendu pleurer et hurler de frayeur. Des hélicoptères survolent actuellement la zone, a-t-il ajouté.