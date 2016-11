INTERDICTION D'ENTRÉE DES MUSULMANS SUR LE TERRITOIRE US De retour sur le site de Trump

L'interdiction d'entrée des Musulmans sur le territoire américain, l'une des propositions les plus critiquées de Donald Trump, le président élu américain, a réapparu jeudi sur le site Internet du candidat républicain, après avoir disparu quelques heures, officiellement pour une raison technique.Lancée en décembre mais jamais répétée depuis par le milliardaire américain durant sa campagne, cette proposition très polémique a revu le jour jeudi sur le site Internet du candidat, après que plusieurs journalistes ont noté sa disparition, après le vote mardi. «Le problème est en train d'être géré et il sera réparé prochainement», avait alors répondu via un communiqué de l'équipe de campagne de Donald Trump, interrogée par les journalistes au sujet de cette disparition. Dans un communiqué, en décembre 2015, le candidat républicain avait «appelé à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux Etats-Unis, jusqu'à ce que les élus (américains) comprennent ce qui se passe». Dans ce même texte, Donald Trump avait évoqué les «attaques horribles de la part de gens qui ne croient qu'au jihad et n'ont aucun respect pour la vie humaine» et «la haine» de nombreux musulmans pour les Américains. Il n'avait ensuite plus évoqué cette proposition, même si elle était restée sur le site Internet de sa candidature.