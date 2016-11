ARMES CHIMIQUES À ALEP La Russie réclame de l'OIAC d'examiner des échantillons

Le ministère russe de la Défense a affirmé détenir des échantillons confirmant que les réseaux terroristes avaient recours aux armes chimiques à l'ouest de la ville d'Alep et a réclamé de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (Oiac) de les examiner. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov, a réclamé à l'Oiac d'examiner dès que possible l'envoi d'experts dans la région afin de confirmer l'usage d'armes chimiques par les terroristes, a indiqué l'agence de presse russe Sputnik. Il a indiqué que tous les résultats des analyses des échantillons de la terre et des éclats d'obus de canons, qui confirment que les terroristes avaient utilisé des armes chimiques à Alep, seront livrés à l'organisation. Le porte-parole a également informé que le Centre de coordination russe en Syrie assurera l'action conjointe des experts de l'Oiac et des experts russes pour mener des études du lieu où les terroristes avaient utilisé les armes chimiques. Selon le général Igor Konachenkov, «des officiers du Centre scientifique appartenant aux forces de protection biologique et chimique russes avaient obtenu, lors d'une opération menée dans la zone au sud-ouest d'Alep, des preuves qui confirment l'usage par les terroristes d'armes chimiques contre les civils et les soldats syriens». Alep, l'ancienne capitale économique de la Syrie, est divisée depuis 2012 entre des quartiers ouest tenus par les forces syriennes et est contrôlés par les groupes armés. La Russie, qui mène depuis plus d'un an une campagne de frappes aériennes à la demande du président Bachar al-Assad, a interrompu depuis le 18 octobre ses bombardements aériens à Alep.