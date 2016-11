CHANGEMENT CLIMATIQUE La Chine s'engage à continuer de jouer un rôle actif

La Chine continuera de jouer un rôle actif dans les négociations sur le changement climatique et ses politiques ne seront pas affectées par tous les changements extérieurs, a déclaré vendredi soir Chen Zhihua, responsable de la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR). Interrogé sur la question de savoir si les Etats-Unis se désengageront de l'Accord de Paris sur le changement climatique après l'élection de Donald Trump, qui s'est engagé à annuler l'accord lors de sa campagne électorale, M. Chen a indiqué que le moment n'était pas encore venu de se prononcer. «Nous devons encore attendre. Quoi qu'il arrive au nouveau gouvernement américain, la Chine continuera de participer de manière constructive au processus international de lutte contre le changement climatique», a déclaré M. Chen, avant d'ajouter que les efforts internationaux dans ce sens ne cesseraient pas. Même si les Etats-Unis se retirent de l'accord, la coopération entre la Chine et les Etats-Unis se poursuivra, a-t-il souligné. Il a également indiqué que certaines questions telles que le financement et le transfert de technologies posaient problème dans les discussions sur la lutte contre le changement climatique. Les pays développés ont proposé une aide de quelque 100 milliards de dollars aux pays en développement pour leur permettre de lutter contre le changement climatique. Cette proposition sera bientôt examinée par tous les participants. Cependant, aucun consensus n'a été conclu sur les «responsabilités communes mais différenciées», ni sur le principe fondamental sous-tendant la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, a-t-il indiqué. M. Chen a appelé les pays développés à donner l'impulsion nécessaire aux efforts de lutte contre le changement climatique et à remplir leurs engagements qui consistent à aider les pays en développement à réduire les émissions et à s'adapter au changement climatique.