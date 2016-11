LE PRÉSIDENT DE L'UE, JEAN-CLAUDE JUNCKER L'élection de Trump constitue un risque

L'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis constitue un risque pour les relations entre l'Union européenne et les Etats-Unis, a déclaré vendredi à Luxembourg le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Quelque 250 jeunes venus d'Allemagne, France, Luxembourg et Belgique étaient réunis à Luxembourg pour une rencontre avec trois hommes forts de l'UE: Jean-Claude Juncker (président de la Commission, donc entre autres, la représentation de l'UE à l'international), Martin Schulz (président du Parlement, représentant du peuple européen) et Koen Lenaerts (président de la Cour de justice de l'UE, pouvoir judiciaire). Un peu plus tard lors de la conférence, évoquant l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, Jean-Claude Juncker a déclaré aux jeunes inquiets: «Les Américains d'une façon générale n'ont pas d'attention pour l'Europe. Concernant M. Trump, j'ai cru comprendre qu'il pense carrément que la Belgique est un village quelque part sur notre continent. Bref, nous allons devoir montrer et expliquer ce qu'est l'Europe». «Je crois que nous aurons deux années de temps perdu jusqu'à ce que M. Trump ait fait le tour du monde qu'il ne connaît pas», a déclaré Jean-Claude Juncker.