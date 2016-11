NÉGOCIATIONS DE CHYPRE Reprise le 20 novembre en Suisse

Les dirigeants chypriotes grec et turc ont fait des «progrès importants» en vue d'une réunification de l'île et se retrouveront le 20 novembre à Genève pour poursuivre leurs négociations, a annoncé vendredi soir l'ONU. Le président chypriote Nicos Anastasiades et le leader chypriote turc Mustafa Akinci étaient réunis depuis lundi dans un grand hôtel sur le Mont Pèlerin, au bord du lac Leman, sous l'égide de l'émissaire des Nations unies pour Chypre, Espen Barth Eide. «Au cours des cinq derniers jours, la question territoriale et d'autres questions ont été discutées. Des progrès importants ont été réalisés», a annoncé l'ONU dans un communiqué publié vendredi soir. Le communiqué ajoute qu'à la demande du président Anastasiades, «il a été décidé par les deux dirigeants de faire une pause et de reprendre leurs discussions le 20 novembre à Genève».