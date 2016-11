RUSSIE-TERRORISME Plusieurs attentats déjoués

Plusieurs attentats préparés en Russie par des individus liés au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI) à Moscou et à Saint-Pétersbourg ont été déjoués et 10 «terroristes» en provenance d'Asie centrale ont été arrêtés, a annoncé hier le Service fédéral de sécurité (FSB). «Le 12 novembre, dix terroristes ont été arrêtés à Moscou et à Saint-Pétersbourg» (nord-ouest), deuxième ville de Russie, a indiqué le FSB dans un communiqué, cité par l'agence publique russe Ria-Novosti. Ce «groupe terroriste composé de ressortissants de pays d'Asie centrale planifiait une série d'actes terroristes et de sabotage à Moscou et à Saint-Pétersbourg avec des armes automatiques et de puissants engins explosifs de fabrication artisanale», précise le communiqué. Lors de l'arrestation, quatre bombes artisanales, des armes à feu et des munitions ont été saisies, selon la même source. L'opération a été menée conjointement avec les forces de sécurité du Tadjikistan et du Kirghizstan, deux ex-Républiques soviétiques d'Asie centrale, ajoute le communiqué. «Les personnes arrêtées ont avoué avoir été en contact» avec des chefs de l'organisation terroriste au Proche-Orient, affirme-t-il. Selon les autorités du Tadjikistan et du Kirghzistan, «quelque 1.000 Tadjiks et environ 500 Kirghizes combattent dans les rangs de l'EI en Syrie et en Irak».