L'ÉLECTION DE TRUMP INQUIÈTE LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE EN FRANCE L'islamophobie en bandoulière

Par Chaabane BENSACI -

Une perquisition dans le cadre de l'état d'urgence en France

Le FN mais aussi plusieurs candidats à droite, et même à gauche, estiment que certains thèmes exploités outrageusement par le candidat républicain en guerre contre l'Establishment, du moins en apparence, méritent le détour.

Les chiffres sont éloquents, en 2016 les actes islamophobes en France ont connu une diminution spectaculaire, comme si les mentalités avaient soudain changé dans leur forme comme dans leur for. Mais en réalité, l'impact des attentats s'est peu à peu dilué dans le discours politique ambiant, de sorte qu'on a vu les concurrents de la droite en course pour la primaire avancer à pas de loup sur un terrain que seul l'ancien président Nicolas Sarkozy arpente avec son verbe acidulé habituel. Il y a à peine quatre jours, l'homme qui promettait de nettoyer les banlieues au karcher a remis une couche sur le thème des cantines scolaires en s'engageant s'il est élu à supprimer le menu de remplacement servi aux élèves de confession musulmane. Crainte aucune du ridicule, il envisage ainsi de remplacer la viande porcine par une «double ration de frites», applaudi par un parterre de militants républicains bon enfant qui n'en demandait pas tant.La nouvelle de l'élection de Donald Trump a refroidi les ardeurs de nombreux édiles républicains ou socialistes qui ne craignaient pas la surenchère avec Sarkozy, voire même le Front national sur le thème des migrants et de l'incompatibilité de l'islam avec les «valeurs de la République», dixit le Premier ministre Manuel Valls. C'était, il est vrai, en 2015, au moment où les actes islamophobes connaissaient une hausse de 223% et où leur lieu de prédilection se confinait aux institutions publiques, de sorte qu'une crainte des communautés musulmanes a cru parallèlement, celle de se re-trouver une fois de plus au coeur des affrontements politiques que le verbe du Front national tente chaque fois d'enflammer.Il se trouve qu'avec la campagne pour l'élection présidentielle américaine, les partis politiques français ont été atterrés par les excès, la démagogie et les menaces du candidat Donald Trump, en fin de compte vainqueur du duel avec sa rivale Hillary Clinton. Le FN mais aussi plusieurs candidats à droite et même à gauche estiment que certains thèmes exploités outrageusement par le candidat républicain en guerre contre l'Establishment, du moins en apparence, méritent le détour. Cela s'est passé au moment même où en France, plusieurs néo- candidats dont Nicolas Sarkozy s'évertuaient à nourrir un débat politique autour de la place de l'islam en France, vite rejoints d'ailleurs par le gouvernement de Manuel Valls lui-même. On se souvient des propos de Laurence Rossignol, alors ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits de la femme, en croisade contre le voile, prélude opportun au débat qui s'en est suivi sur le burkini. Valls avait alors tempêté que la «majorité» des Français avaient des doutes concernant la compatibilité de l'islam avec les valeurs de la République, avant que Céline Pina, ex-conseillère régionale du Parti socialiste (PS), n'attise le brasier en comparant le voile islamique au port du brassard nazi. De nombreux témoignages sont venus depuis le confirmer, les institutions comme la police et l'éducation, les hommes politiques et d'autres sont dans un déni de l'existence de l'islamophobie, et les victimes de ces actes n'ont pratiquement aucun recours, ce qui tend à encourager les auteurs de ces abus.

Avec l'exemple de la campagne américaine, il y a fort à parier que la campagne présidentielle française, dont les prémices sont déjà là, mais dont les actes majeurs vont commencer dès la fin de l'année en cours, connaîtra peu ou prou les mêmes relents de racisme, de xénophobie et d'islamophobie. En reprenant à son compte les thèses de l'extrême droite, Nicolas Sarkozy s'il est choisi au terme de la primaire, ou ses nombreux lieutenants qui, au sein des Républicains, partagent avec enthousiasme ses convictions va polluer le débat politique et détourner, une fois de plus, les électeurs de leurs véritables problèmes qui sont le chômage, la précarité, les inégalités sociales criardes et le mal-être endémique. Face à eux, Marine Le Pen et ses hallebardiers auront beau jeu de pourfendre l'immigration, feignant de croire que les millions de jeunes issus de ces communautés jadis immigrées n'ont pas voix au chapitre. Le plus triste, c'est qu'à gauche, le discours ne vaut guère mieux, mis à part quelques dons Quichottes politiques qui feront un petit tour et puis s'en iront. La dissimulation des faits discriminatoires dans de multiples institutions fera que l'expression électorale de cette jeunesse restera malheureusement muette, à moins qu'un candidat convaincu des valeurs incarnées par Jacques Chirac ne vienne lever les équivoques et rasséréner le plus grand nombre sur le destin commun. Faute de quoi, la surenchère va repartir de plus belle, et les actes islamophobes tout autant puisque le discours raciste et xénophobe est totalement banalisé, malgré la résistance de larges pans de la jeunesse, en France comme aux Etats-Unis. Un an après les attentats du 13 novembre 2015, la France justement a vécu hier au rythme d'une journée de commémorations officielles, en hommage aux 130 personnes tuées dans les attaques terroristes ayant visé le Stade de France, près de Paris, le Bataclan, des terrasses de bars et restaurants dans la capitale. L'abominable carnage, revendiqué par l'organisation autoproclamée Etat islamique, a traumatisé le pays tout entier. Etat d'urgence, mesures sécuritaires inédites, crispations à l'égard de la communauté musulmane: la France, ciblée depuis par d'autres attaques jihadistes, s'est considérablement durcie. L'islamophobie a atteint des dimensions inégalées et le discours de l'extrême droite s'est globalement banalisé pour devenir une thématique volontiers assumée par des hommes et des femmes politiques de plus en plus nombreux.