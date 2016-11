L'ÉLECTION DE TRUMP A SIDÉRÉ LE MONDE Mais pourquoi l'ont-ils donc élu?

Par Aissa HIRECHE -

Donald Trump, un iconoclaste à la Maison-Blanche

La sidération passée, le monde s'interroge: comment un tel personnage de vaudeville a pu accéder à la plus haute charge politique du monde, la présidence américaine?

Dans ces mêmes colonnes, nous avions dit que la surprise de l'élection de Trump était à craindre (L'Expression du 06/11/2016). N'est-ce pas que les médias américains, tous ou presque, avaient foncé, comme un seul homme, sur Donald Trump? N'est-ce pas qu'Obama lui-même s'était impliqué jusqu'à traiter son successeur d'incapable et de menteur, faisant monter de plusieurs crans la campagne de destruction de Trump? N'est-ce pas que les observateurs, dans leur majorité, avaient prédit une défaite de ce milliardaire un peu tonitruant et trop insultant? N'est-ce pas que de nombreux responsables républicains qui avaient préféré dénoncer publiquement le candidat Trump, républicain lui aussi pourtant? Alors pourquoi, malgré tout ce beau monde, a-t-il été élu ou bien, pour dire plus juste, pourquoi les Américains l'ont-ils élu?



L'homme qui voulait se faire élire

Ils l'ont élu parce que le peuple qui a su, un jour, faire face à ses démons et élire un président noir alors que, jusqu'à un passé proche, il «importait» des Noirs d'Afrique pour en faire des esclaves, est un peuple capable de tout. De tout? oui, absolument!

Il est capable de permettre à un homme étranger à la sphère politique, et qui n'a jamais occupé de fonctions électives, de chevaucher le rêve le plus fou que celui devenir le président de la première puissance mondiale. Et de le réaliser! Il a bien été capable de ramener un acteur de seconds rôles oublié dans les coulisses d'Hollywood et de le propulser sur le devant de la scène politique américaine, n'est-ce pas. Ce peuple-là a été, cette fois aussi, capable de lever un carton rouge à la face du système en place en renvoyant chez elle, une fille du système, Hillary Clinton qui faisait visiblement les affaires de tous, y compris des républicains, dans l'impitoyable guerre livrée à Donald Trump dont le tort principal n'était pas, détrompons-nous, d'avoir tenu des propos outrageux à l'égard des Mexicains, des musulmans, des Chinois et autres, mais plutôt d'avoir osé s'imposer au système en place. Certes, les propos en question n'honorent pas leur bonhomme mais, avec un peu de recul, et sachant les mécanismes de gouvernement des Etats-Unis, on comprend bien qu'il s'agissait seulement de slogans de campagne et qu'il ne peut, en aucun cas, en être autrement.

Je ne me réjouis pas de la victoire de Trump, il n'est ni mon père ni mon président et je ne crois pas partager avec lui le moindre principe à propos de cette vie. Ce qui me réjouit par contre c'est la défaite de Clinton, non pas parce qu'elle s'appelle Clinton, mais parce qu'elle défendait le système en place dont la pourriture, sévèrement dénoncée par Trump tout au long de sa campagne électorale, a fini par pourrir la vie aux pauvres diables de ce monde, dans les quatre coins de la planète.

En hurlant, partout dans ses meetings, qu'il veut s'occuper de son pays et qu'il ne veut pas avoir affaire aux autres, Trump frappait en réalité les fondations mêmes de ce système corrompu et nauséabond. Et c'était là, une des raisons essentielles qui fit que tout l'establishment se tourna contre lui. L'Amérique ne veut plus se contenter d'être un Etat comme les autres. Elle s'est octroyé le droit, irrecevable bien entendu, de faire ce que bon lui semble, là où cela lui plaît. Allumer les mèches des conflits fratricides et des guerres dévastatrices, placer les gouvernants là où les intérêts américains sont importants, assassiner les leaders et les présidents qui refusent de se plier au diktat de Washington, déstabiliser les pays, brûler les régions, mettre le monde en feu et en flammes comme c'est actuellement le cas, voilà l'oeuvre du système qu'Hillary Clinton, en se présentant à la course à la Maison-Blanche, voulait reconduire et faire durer, voire perpétuer. Le principe de «la loi du plus fort est toujours la meilleure» énoncé par les animaux de Jean de La Fontaine ne trouvera jamais meilleure illustration que celle donnée par ce système fondé sur l'injustice à l'intérieur et la domination à l'extérieur.

Lorsqu'il criait dans ses discours de campagne que sa rivale Clinton avait, avec Obama, créé le monstre appelé EI, Trump savait que, par ce secret qui n'en est pas un réellement, il ébranlait les murs de l'hypocrisie du système américain dont démocrates et républicains ne sont que les deux facettes confortablement installées et auxquelles vont les grâces et la reconnaissance de ce système.

Le fait que tout le monde prédisait la défaite de Trump n'était pas chose due au hasard. Comme on connaît le système en question, il n'est pas à écarter que cela fut l'oeuvre d'une de ces officines qui pullulent au pays de l'Oncle Sam. Les enregistrements de propos indécents ont, bizarrement, refait surface. Les insultes provenaient de partout, y compris de ceux qui étaient censés être du même camp que le candidat Trump. Les photos de modèle de son épouse lorsqu'elle était jeune fille, et ses propos contre les Mexicains, les musulmans et les Chinois étaient repris en boucle, non seulement aux Etats-Unis, mais par toutes les chaînes du monde. Tout cela a fini par donner à la dernière campagne présidentielle des USA un air de jamais-vu, certes, mais cela l'a surtout frappée d'un sceau de vulgarité unique en son genre. Jamais, au grand jamais, l'Amérique ne s'est liguée de cette honteuse manière contre un homme qui ne voulait pourtant que se faire élire et exercer un droit constitutionnel des plus élémentaires. Le système américain avait peur de Trump. Il a toujours peur de lui. C'est ce qui pose sérieusement la question de la sécurité de l'homme dorénavant.

En élisant Trump, le républicains, les citoyens américains ont clairement exprimé leurs attentes. Ils ont fait savoir, de la sorte, leur désillusion par rapport au démocrate et désormais ex-président Obama dont, disons-le ainsi, le passage n'a vraiment pas marqué l'histoire des Etats-Unis, au contraire il a malheureusement laissé des cicatrices profondes et des plaies béantes ailleurs, comme au Moyen-Orient et en Afrique, par exemple. En portant au sacre un néophyte de la politique. Ils ont dit leur ras-le-bol de leurs politiciens chevronnés qui sont là, sur l'estrade du temps, à admirer leurs méfaits dans le monde. Ils veulent que l'on s'occupe d'eux, eux les oubliés du système. Que l'on se tourne vers eux au lieu de ne se rappeler d'eux qu'au moment de les envoyer mourir loin de chez eux. Ils ont, en même temps, permis au milliardaire d'essuyer les avanies qu'il a reçues de Clinton, d'Obama et son épouse, des républicains, de la presse, etc. Dieu, ce qu'ils lui ont fait subir à cet homme-là, ils ne l'ont pas fait subir aux criminels!



D'indésirable, il est redevenu... très fréquentable

Aujourd'hui qu'il est élu, et qu'il devient le président des Etats-Unis, il devient, par enchantement, fréquentable, très même, et les refrains ont d'un coup changé. De partout, on l'appelle, on l'invite, on se dit heureux de pouvoir travailler avec lui. «Tous ceux qui ont dit hier que Trump était terrible, vont le parer de toutes les vertus» comme l'a si bien résumé Nathalie Kosciusko-Morizet. Même sa rivale Clinton, celle qui a déversé sur lui une haine sans pareille, lui a fait son offre de service tout comme son colistier d'ailleurs. Sans gêne! De l'extérieur, les félicitations fusent de tous les pays et seule la diplomatie française, tout comme le gouvernement français d'ailleurs, a jugé bon de trouver quelque chose à dire. Le ministre des Affaires étrangères, Marc Ayrault, trouve qu'avec l'élection de Trump «des questions se posent», Ségolène Royale agite le mouchoir pour rappeler au nouveau président américain qu'il ne peut revenir sur les accords de Paris, mais Sarkozy, dans un retournement dont lui seul a le secret, a oublié son langage d'hier pour se féliciter de cette élection. Maintenant qu'il a été élu, démocratie oblige, voilà les mécontents qui sillonnent les rues des villes. «Ce n'est pas mon président» lit-on sur les pancartes, comme si, de nos jours, à chaque mouvance il faut un président de la République ou comme si chaque tendance devrait élire son propre président de la République.

En attendant, Trump, le malin, a déjà tiré de son site, les mots problématiques, les promesses folles, les accusations farfelues et se dit honoré d'avoir rencontré Obama et prêt à travailler avec tout le monde. D'ailleurs, il a convenu de se rencontrer (déjà!) avec le président mexicain, histoire d'effacer certainement les mauvaises paroles de la campagne.