COP22 AU MAROC La RASD appelle l'ONU

Le gouvernement sahraoui a appelé hier le secrétaire général de l'ONU et les dirigeants du monde participant au sommet de la conférence sur le climat des Nations unies, organisé à Marrakech, à sauver le processus de négociation mené par l'ONU pour trouver une solution juste, pacifique au conflit du Sahara occidental. «Le royaume du Maroc, qui abrite ce sommet, viole le droit international et occupe par la force des parties du territoire de la République sahraouie», a rappelé dans un communiqué le ministère sahraoui de l'information, soulignant que «les efforts internationaux visant à servir l'humanité sont unique, la purification du climat et de la lutte contre la pollution sont également indissociable de la paix, la fin des hostilités, afin d'instaurer le Droit et éliminer l'injustice et la tyrannie». Selon le gouvernement sahraoui, la tenue d'une telle conférence internationale, sous les auspices de l'Organisation des Nations unies, «est une occasion d'intervenir auprès du royaume du Maroc pour l'amener à se conformer aux exigences de la légitimité internationale, à respecter les frontières internationalement reconnues, à coopérer pleinement avec les efforts des Nations unies et arrêter ses violations flagrantes des droits de l'homme contre les citoyens sans défense sahraouis et le pillage des richesses naturelles du Sahara occidental».