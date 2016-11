CONFLIT DU YÉMEN Au moins 30 morts dans de nouvelles violences

Treize civils, dont un enfant, 14 rebelles et trois soldats ont été tués ces dernières 24 heures dans de nouvelles violences au Yémen, ont rapporté hier des sources concordantes. L'aviation de la coalition intervenant en soutien au gouvernement yéménite a visé hier à l'aube dans la province d'Ibb (centre) un convoi de camions chargés de marchandises, tuant 12 personnes ont affirmé ces sources. Outre sept conducteurs ou leurs assistants, cinq passants, figurent parmi les tués, ont précisé ces militaires. Une base militaire proche, tenue par les rebelles Houthis, a également été touchée par des frappes aériennes de la coalition sous commandement saoudien qui intervient depuis mars 2015 pour appuyer les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, selon les sources militaires. Dimanche soir, neuf rebelles ont par ailleurs péri dans une embuscade tendue à deux véhicules à bord desquels ils circulaient dans la province d'Ibb, ont rapporté ces sources. Ils faisaient partie d'un groupe de rebelles acheminés en renfort vers la province de Taëz (sud-ouest), théâtre depuis plus d'un an de violents combats entre forces pro-gouvernementales et insurgés, a-t-on ajouté. Dans la banlieue sud de Taëz, chef-lieu de la province du même nom, cinq rebelles et trois soldats loyalistes ont trouvé la mort dans des combats nocturnes, a indiqué un responsable militaire. En outre, un civil a été tué et quatre autres blessés dimanche soir dans le bombardement par les rebelles de quartiers résidentiels du centre de Taëz, selon des sources militaire et médicale. La guerre au Yémen a fait plus de 7 000 morts et près de 37 000 blessés, selon l'ONU. Ces nouvelles violences sont intervenues alors que le secrétaire d'Etat américain John Kerry arrivait au sultanat d'Oman voisin pour tenter de relancer les efforts de paix.