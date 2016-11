SI TRUMP DÉNONCE L'ACCORD SUR LE CLIMAT Sarkozy pour une taxe carbone

L'ancien président et candidat à la primaire de la droite en France, Nicolas Sarkozy, a proposé une taxe carbone sur les produits américains importés en Europe si le président élu Donald Trump dénonce l'accord de Paris sur le climat. «Donald Trump a dit qu'il ne respecterait pas - on verra s'il tient cet engagement - les conclusions de l'accord de Paris sur le climat», a dit M. Sarkozy dimanche sur la chaîne TF1. «Eh bien, je demande que l'Europe se dote d'une taxe carbone» à ses frontières «de 1 à 3%, pour tous les produits qui viendraient des États-Unis, si les États-Unis s'exonèrent des règles environnementales que nous, nous imposons à nos entreprises», a-t-il dit. «On ne peut pas se retrouver dans une situation où nos entreprises ont des obligations mais où on continue à importer des produits venant de pays qui ne respectent aucune de ces obligations», a-t-il plaidé.

L'ex-chef de l'État, jugeant que l'Europe ne pouvait plus «être faible» et «naïve», a également proposé, comme il l'avait fait lors de sa campagne perdue de 2012, d'un «Buy European Act», calqué sur la loi américaine dite «Buy American Act». Cette dernière prévoit qu'une entreprise est obligée de construire aux États-Unis «50% d'une commande publique», a-t-il détaillé.