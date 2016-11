APRÈS L'ÉLECTION DE TRUMP Le Mexique se prépare à aider ses migrants aux Etats-Unis

La ministre mexicaine des Affaires étrangères Claudia Ruiz Massieu a demandé à ses diplomates postés aux Etats-Unis de préparer des programmes de soutien aux migrants nationaux présents sur le sol américain après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine.

Lors d'une réunion de travail samedi, la ministre a réuni ses collaborateurs de la zone Amérique du Nord pour «analyser les résultats de l'élection présidentielle américaine», et «discuter des actions concrètes à envisager au niveau des relations bilatérales avec les Etats-Unis», a précisé le ministère mexicain des Affaires étrangères, dans un communiqué diffusé dimanche. Dans ce cadre, elle a notamment demandé à tous les diplomates mexicains de se tenir proches de la communauté mexicaine installée sur le sol américain, de préparer «des plans de protection et d'assistance consulaire», et de «transmettre des messages appelant à la confiance et au calme, ainsi qu'à éviter les provocations et les éventuelles fraudes à l'immigration». La ministre a insisté sur le fait que «les droits des Mexicains au Mexique et hors du pays ne seront jamais à négocier», précise le communiqué. Le nombre d'immigrés recensés officiellement aux Etats-Unis est estimé à 11 millions, dont une majorité de Mexicains.

Durant sa campagne à la présidence des Etats-Unis, le candidat républicain Donald Trump avait menacé de renvoyer tous les immigrés clandestins au Mexique, et de faire bâtir un mur à la frontière entre les deux pays, aux frais du gouvernement mexicain - ce que ce dernier a refusé. Dans sa première interview de président élu, diffusée dimanche par CBS, Trump a répété qu'il entendait expulser jusqu'à trois millions d'immigrés clandestins. Concernant le mur, il a maintenu sa proposition, précisant qu'il pourrait être constitué aussi bien de briques que de «clôtures».