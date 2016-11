VERS UNE TRUMPISATION DE LA FRANCE ET DE LA GRANDE-BRETAGNE Onde de choc visible

Par Aissa HIRECHE -

L'extrémiste de droite britannique, Nigel Farage intervenant en soutien à Donald Trump, lors de la campagne présidentielle

L'un des premiers actes du nouveau président des Etats-Unis a été de recevoir Nigel Farage, le fondateur du parti de l'indépendance du Royaume-Uni, la tête pensante et le promoteur du Brexit. Les deux hommes ont certainement beaucoup d'affinités.

Le bon sens aurait voulu qu'il marque une pause. Qu'il tende l'oreille à la raison. Qu'il jette un regard à ces foules qui refusent son élection en arpentant jour et nuit les rues de l'Amérique. Mais au lieu de cela, le tout nouveau président des Etats-Unis a continué sur sa lancée comme un taureau irrité. Après avoir porté l'Amérique devant le précipice de l'inconnu, il a baissé la tête un instant et, les yeux fermés et les pieds joints, sans même retenir la respiration, il a sauté. Le problème c'est qu'en sautant de cette manière, Trump à l'élection duquel est liée désormais une bonne partie du monde, entraîne avec lui, beaucoup de pays dans le bourbier de l'extrémisme, de la xénophobie, de la haine de l'Autre et de la radicalisation légalisée. Vraiment rien de gai!

Cette rencontre n'est pas sans signification, loin de là. Elle va sans doute donner des ailes à la mouvance extrémiste en Grande-Bretagne qui voudra, volontiers, achever l'oeuvre entamée avec le Brexit. Ce n'est pas pour rien que Theresa May s'est précipitée de changer d'attitude vis-à-vis de l'élection de Trump, lorsqu'elle a appris que Farage était allé le voir. Les nationalistes font peur. Lorsqu'ils sont, en plus, insolents, cela fait frémir.

Par ailleurs, les contacts entrepris par Trump avec le FN de Le Pen laissent présager beaucoup de secousses en France, notamment à l'occasion de l'approche de la prochaine élection. Du coup, c'est toute la classe politique française qui sursaute, comme pincée par l'élection de Trump et par son entrée en contact avec le FN, mais aussi comme galvanisée par la possibilité de contredire les sacro-saints sondages.

En effet, dans une élection, les sondages sont sortis de leur rôle traditionnel depuis longtemps. Ils ne servent plus seulement à prédire les résultats, mais aussi à «orienter» ces résultats. Si bien que ceux qui sont donnés favoris lors d'opération de sondage reçoivent un bon coup de pouce, alors que ceux qui ne le sont pas, reçoivent plutôt, quant à eux, un coup de pied.



Sarkozy recule

Jusque-là, Juppé était désigné favori par les sondages avec même «un écart rassurant» soulignent les médias. Sarkozy ne cesse de reculer, précisent ses adversaires alors que Fillon semble destiné à la troisième place. Un sondage étant un sondage (c'est-à-dire perçu comme le produit de brillants individus rigoureux qui savent manipuler les statistiques et en lire les prophéties), tout le monde semblait se soumettre au verdict des chiffres. Or, depuis que Trump a fait mentir les sondages et depuis qu'il a été effectivement élu contrairement à tous ceux qu'ils laissaient prédire, le regard des candidats sur le sondage a changé.

Du coup, Juppé n'est plus rassuré. Il a quitté son attitude tranquille pour multiplier les sorties et les attaques contre son rival préféré. Sarkozy, de son côté, frappe plus fort sur la table et bouge le cou un peu plus. Il est persuadé qu'un destin aussi grand que celui de Trump n'est pas impossible. Fillon, froid et carré jusque-là, s'est défait soudain de sa retenue. Il croit désormais être capable de ne pas s'arrêter à la troisième place. Il est persuadé que s'il passe au second tour de ces primaires de la droite, il a beaucoup de chances de l'emporter contre Juppé et contre Sarkozy. C'est le branle-bas de combat et hop, voilà que les sondages changent.

Juppé est en train de perdre des points au profit de Fillon qui, lui, grimpe. Sarkozy ne craint pas ce dernier qui était son Premier ministre. Il le rappelle d'ailleurs, à chaque tournant et à chaque meeting croyant fermement posséder, avec cela, un avantage moral sur son ex-homme fort du gouvernement.

De l'autre côté de la scène politique nationale française, il y a Hollande qui continue à calculer ses chances de pouvoir se représenter, mais qui ne fait absolument rien sans se tirer dans les pieds.

La dernière trouvaille de Hollande pour se faire hara-kiri est cette manie de la commémoration qu'il entretient comme s'il ne se rendait pas compte qu'en cultivant l'émotion, il rend un service inestimable aux extrémistes du FN. Après les attentats de Nice qui ont été commémorés trois fois, dont une fois avec une mise en scène hollywoodienne, voilà ceux de Paris qui ont été commémorés tout un week-end, donnant l'occasion aux extrémistes d'être convaincus d'avoir raison et de pêcher dans le terrain ô combien fertile de cette fragilité des hommes, que seule l'émotion est capable de provoquer.



Hollande l'autruche

Pourquoi Hollande agit-il de la sorte? Pourquoi garde-t-il la tête plongée dans le sable? Et, à moins que, comme certaines autruches, il voit bien quelque chose dans le sable, son attitude est totalement incompréhensible. Comme Trump, Hollande aussi traîne du monde derrière lui dans la chute que nul ne feint plus d'ignorer. Pas même ses plus proches collaborateurs. Avec ses 4% d'opinions favorables, il ne se rend même pas compte du piège dans lequel il a jeté la gauche car, et c'est notre avis, la gauche française ne reviendra pas de sitôt au pouvoir. Il lui faut beaucoup de temps pour faire oublier les débâcles de l'actuel locataire de l'Elysée.

Ainsi, les Français auront à choisir entre la droite et l'extrême droite. Plusieurs scénarii se présentent alors.

Le premier scénario est celui d'un affrontement Juppé-Le Pen. Autant dire que le poulain de Chirac aura de sérieux problèmes face à Le Pen fille. Il aura à traîner la casserole du casier judiciaire qu'elle se fera un plaisir de faire retentir des mois durant. Il part aussi avec le désavantage d'être un «revenant», un de ces vieux politiciens qui, quoi qu'on en dise, portent bien la responsabilité de la situation de la France. Ceux qui, comme dit Le Pen, «n'ont pas assez fait». A tout cela, il faudrait ajouter la sortie des Anglais de l'Europe que Le Pen montrera toujours comme un acte de libération, la montée du nationalisme en France depuis les attentats de Charlie Hebdo, Nice et Paris et, bien entendu, l'élection de Trump et de tous ces extrémistes en Europe. L'équation serait donc très difficile pour Juppé. Beaucoup de chances par contre pour Le Pen.

Deuxième scénario: Sarkozy-Le Pen. Autant dire Le Pen-Le Pen avec cependant, un grand avantage pour l'original. De ce duel, Sarkozy ne tirera même pas de quoi se vanter devant les siens et le camouflet sera beaucoup plus sévère qu'en 2012.

Troisième scénario Fillon-Le Pen. Le sérieux de l'ex-Premier ministre est bien connu. Son intégrité aussi.

Dans ce cas, les Français réfléchiront certainement avant de jeter leurs voix dans l'urne. Entre le voyage pour l'inconnu auquel les invitera Le Pen et celui plus sensé que leur miroitera Fillon, la possibilité qu'ils votent pour sauver la France des griffes de l'extrémisme sera probablement forte.

En attendant, celle qui doit se réjouir ces jours-ci de cette onde de choc visible et qui reprend confiance, c'est certainement Marine.

La fille à son père qui se retient à peine de nous faire une petite danse du ventre, tellement elle est contente des résultats de Trump et tellement elle a d'espoir quant à l'issue des élections prochaines en France! Et si cela était possible?