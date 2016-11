ALLEMAGNE TERRORISME Vaste opération de la police

La police allemande a annoncé avoir mené hier une vaste série de perquisitions en 200 endroits différents contre un mouvement soupçonné d'avoir incité 140 personnes à rejoindre les rangs du groupe terroriste autoproclamé«Etat islamique» (EI/Daesh). Les opérations ont été menées par plusieurs centaines de policiers dans 10 Etats régionaux du pays au petit matin et ont visé quelque 190 appartements et bureaux. Le groupe visé, comptant plusieurs centaines de membres, a été interdit. C'est la deuxième fois seulement depuis 2001, que les autorités allemandes prennent une telle décision: à l'époque, un groupuscule agissant depuis Cologne, avait lui aussi été interdit en raison de son idéologie extrémiste. Le mouvement visé hier était dans le collimateur des autorités allemandes en raison d'opérations controversées associées au recrutement de volontaires pour le combat avec l'EI. Il est soupçonné d'avoir encouragé environ 140 Allemands à rejoindre les rangs de l'EI en Syrie ou en Irak en glorifiant les attentats du groupe, a précisé à la presse à Berlin le ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière. Le renseignement intérieur évalue à environ 9200 le nombre de radicaux présents en Allemagne et à 1200 celui des plus déterminés d'entre eux susceptibles de pouvoir commettre des attentats. La justice allemande avait arrêté il y a une semaine cinq personnes soupçonnées d'avoir monté un réseau de recrutement pour le compte du groupe Etat islamique (EI), dont une présentée par le gouvernement comme étant un des principaux relais du groupe terroriste dans le pays.