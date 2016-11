PROJET DE LOI SUR LES COLONIES SAUVAGES Washington fustige Israël

Les Etats-Unis ont condamné lundi soir un projet de loi adopté la veille par le gouvernement israélien, ouvrant la voie à la légalisation «sans précédent et inquiétante» de colonies sauvages en Cisjordanie occupée. Le texte sur ces implantations, illégales à la fois aux yeux de la communauté internationale et au regard de la loi israélienne, a été adopté par la commission ministérielle des lois en même temps qu'une autre sur la limitation du volume des appels à la prière musulmane. Le projet de loi doit encore être voté en trois lectures par le Parlement israélien.«Nous espérons que la loi ne sera pas promulguée», a relevé la porte-parole du département d'Etat américain Elizabeth Trudeau, assurant que la diplomatie des Etats-Unis était «profondément inquiète». Cela «représenterait une étape sans précédent et inquiétante qui n'est pas en cohérence avec la position juridique israélienne et briserait la politique de longue date en Israël consistant à ne pas construire sur des terres privées palestiniennes». «Notre position sur les colonies est claire. Nous pensons qu'elles sont destructrices pour la paix», a ajouté Mme Trudeau. «Cette légalisation représenterait une évolution dramatique de l'entreprise de colonisation, qui met déjà gravement en danger les perspectives d'une solution à deux Etats».