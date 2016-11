APRÈS LE PRINTEMPS ARABE l'Automne européen?

Par Aissa HIRECHE -

L'élection de Trump est un signe très fort pour la mouvance extrémiste européenne qui n'attend désormais que l'occasion de monter au créneau.

Il y a quelque temps à peine, et malgré la poussée extraordinaire des partis d'extrême droite en Europe, il n'était pas permis ou, du moins, pas facile de prédire une arrivée au pouvoir massive de ces formations. Dorénavant, avec l'élection de Trump, cela devient possible, plutôt très envisageable, voire même très probable.

En mai 2016, le journal français Libération avait produit une cartographie de l'extrême droite populiste et radicale en Europe et qui, à l'époque déjà, donnait un aperçu terrifiant de la situation.

Ainsi, on constate que pas moins de 24 pays européens sont aujourd'hui concernés par cette véritable «épidémie» et que dans 14 pays ces partis ont réalisé des scores effroyables qui dépassent les 10%. Il s'agit des pays suivants: la Pologne, la Suisse, la France, le Danemark, l'Autriche, la Belgique, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, la Suède, le Royaume-Uni, la Russie et les Pays-Bas auxquels il faut ajouter l'Allemagne depuis que l'AFD a obtenu en septembre dernier 14,7% des voix s'offrant même, au passage, le luxe de battre le parti de Merkel dans le propre fief de celle-ci. L'élection de Trump est un signe très fort pour la mouvance extrémiste européenne qui n'attend désormais que l'occasion de monter au créneau. La réussite du milliardaire américain leur a envoyé en réalité trois messages.

Le premier est que, non seulement les sondages ne sont pas irréversibles, mais en plus ils ne reflètent pas toujours la réalité. Ceci a pour effet immédiat de libérer les extrémistes du diktat des sondages, qui les handicape en les donnant toujours minoritaires et donc incapables de gouverner.

Ensuite, l'élection américaine a fait comprendre aux extrémistes du monde, et surtout ceux européens, que les vagues du populisme, du racisme, de l'anti-immigration, de la sécurité... sur lesquelles ils surfent peuvent rapporter comme cela a été le cas pour le futur président des Etats-Unis.

Enfin, ils ont compris que, désormais, ils ne sont plus seuls. Ils ont derrière eux, la première puissance du monde avec un Trump capable de tout renverser pour faire gagner sa cause et la leur.

Décrypté, cela signifie que l'extrême droite va avoir le vent en poupe. Qu'elle va, désormais, croire plus fermement dans sa chance et qu'elle pourra de ce fait oser plus. 2017 sera-t-elle l'année de cette mouvance? Tout le laisse croire.

On assistera probablement à un renforcement du positionnement de ces partis qui n'hésiteront certainement pas à mettre à exécution les promesses électorales qui les auront fait élire comme expulser les immigrés clandestins, se retirer de l'Union européenne, rétablir les frontières nationales... bref, tuer l'Europe.

Si ces partis arrivent au pouvoir, c'est d'abord l'Europe qui va en payer le prix, les immigrés ensuite, mais il n'y a pas que cela, car l'on assistera à ce que nous appellerons alors «l'Automne européen» à l'image du «Printemps arabe». Eh oui, chacun sa saison. Pour l'instant Trump annonce certes, le déclin des Etats-Unis, mais, seul, il ne peut conduire au déclin de l'Occident, il faut pour cela que «l'Automne européen» ait lieu.