VIOLENCES AUX ÉTATS-UNIS Un mort dans une fusillade

Une personne a été tuée mardi dans une fusillade près du terminal de l'aéroport Will Rogers de la ville d'Oklahoma, chef-lieu de l'Etat américain du même nom, rapportent des médias locaux hier. La fusillade a eu lieu sur un parking situé en dehors du terminal, peu après 13h heure locale. La victime, un employé de Southwest Airlines âgé de 52 ans, a été blessée par balles et a succombé à ses blessures dans un hôpital local, selon le quotidien The Oklahoma. La police, qui cherchait une éventuelle seconde victime, a confirmé la fusillade. Elle a bouclé les rues aux alentours de l'aéroport et conseille aux habitants de ne pas s'y rendre. Des responsables de l'aéroport ont indiqué que tous les vols à l'arrivée et en partance avaient été suspendus le temps que la police mène l'enquête. Selon des témoins, un hélicoptère survolait l'aéroport et un camion de pompiers a été dépêché vers l'aéroport.