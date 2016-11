GRÈCE: MIGRANTS Tension dans le camp migratoire de Chio

Des engins incendiaires ont été lancés dans la nuit de jeudi à vendredi sur un camp de migrants de Chio, et deux volontaires agressés, pour la deuxième nuit consécutive d'incidents sur cette île où s'entassent migrants et réfugiés, a rapporté l'agence de presse grecque Ana. Selon l'Ana, les attaques incendiaires ont détruit deux tentes et provoqué dans la nuit la fuite hors du camp de Souda, situé près du centre du chef-lieu de l'île, de quelque 150 résidents, pour la plupart des familles. Deux volontaires proréfugiés ont aussi été agressés près du camp par un groupe d'une trentaine de personnes, et ont été hospitalisés, a ajouté l'Ana. La police ne confirmait pas dans l'immédiat le déroulé des incidents, mais selon un responsable, l'île «est en ébullition», avec«une tension montante» entre les habitants et les quelque 4000 réfugiés et migrants bloqués sur place. «Nous ne pouvons pas exclure que des organisations d'extrême-droite tentent d'exploiter la colère des habitants» face à des dégradations commises par des migrants, a ajouté ce responsable, alors que des députés du parti néo-nazi grec Aube Dorée ont effectué une visite sur l'île en début de semaine. De premiers incidents avaient éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi, après que deux petits groupes de migrants eurent dévalisé un magasin d'alcool et volé des pétards et feux d'artifice dans un deuxième commerce, selon la police. Selon la police, ils les ont lancés sur des maisons et voitures entourant le camp, et les forces de police venues ramener le calme. Selon plusieurs médias grecs, des militants d'extrême-droite ont mené une opération de représailles en jetant de lourdes pierres sur des tentes du camp, situé en contrebas d'un promontoire.