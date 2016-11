GÉNOCIDE RWANDAIS Le Canada extrade vers Kigali un ex-officier

Le Canada a extradé vers Kigali un officier de l'ancienne armée rwandaise soupçonné de participation au génocide des Tutsi de 1994, ont rapporté des médias citant le parquet général du Rwanda. «Jean-Claude Seyoboka est arrivé la nuit dernière entre minuit et une heure du matin», a déclaré Jean-Bosco Mutangana, qui dirige l'unité «Crimes internationaux» du parquet rwandais, cité par l'AFP. M. Seyoboka avait le grade de sous-lieutenant en 1994.

Il sera jugé pour «génocide, extermination et meurtres constitutifs de crimes contre l'humanité», selon un communiqué du parquet.

Agé de 50 ans, il est notamment accusé d'avoir participé à l'«extermination» de plus de 72 Tutsi réfugiés dans le bâtiment du Centre d'études des Langues Africaines à Kigali, ainsi que d'avoir pris part à des réunions à Nyarugenge, un district de la capitale, au cours desquelles des massacres auraient été planifiés. Perpétré dans la foulée de l'assassinat du président Juvénal Habyarimana, un Hutu, le génocide rwandais a fait environ 800.000 morts selon l'ONU entre avril et juillet 1994, principalement au sein de la minorité tutsi, mais aussi parmi les Hutu modérés.