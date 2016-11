SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC LES SAHRAOUIS La conférence de l'Eucoco inaugurera une nouvelle étape

Ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati a souligné que l'Eucoco est sans nul doute le plus grand rassemblement de solidarité avec le peuple sahraoui en Europe et dans le monde.

La 41è conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) qui s'est ouverte hier à Vilanova (Espagne) inaugurera une nouvelle étape dans la solidarité internationale avec le peuple sahraoui a indiqué, Mohamed Sidati, ministre sahraoui délégué pour l'Europe.

Il a en outre indiqué que cette nouvelle conférence qui verra une large participation du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui de toutes les régions du monde et surtout de l'Espagne se tient dans une étape «très avancée» de la lutte du peuple sahraoui qui a réalisé «d'importants acquis aux plans international, notamment aux Nations unies, africain et européen». Par ailleurs, le ministre sahraoui a souligné que ce grand événement se tient dans un contexte ou le Maroc «mène une politique de fuite en avant en poursuivant sa répression tout azimut dans les territoires occupés et en défiant de manière permanent et récurrente les Nations unies».

«La situation est grave et la communauté internationale doit intervenir et réagir et particulièrement la France et l'Espagne en tant que puissance coloniale», a-t-il souligné.

La communauté internationale doit faire en sorte «que le Maroc retrouve la voie de la légalité et cesse ses manoeuvres politiques» et c'est pour cela, a-t-il ajouté «cette conférence revêt une importance capitale dans la lutte du peuple sahraoui qui n'aspire qu'à, la paix et à la stabilité de la région». Cette nouvelle édition de l'Eucoco à laquelle prennent part plusieurs personnalités politiques, de nombreux représentants du mouvement mondial de solidarité avec le peuple sahraoui et une délégation sahraouie de haut niveau conduite par le président du Conseil national sahraoui, Khatri Eddouh, déterminera un programme d'action qui inclura une plus grande visibilité et efficacité pour «accélérer le processus de libération du peuple sahraoui».

Au menu de cette conférence de deux jours, figure l'organisation hier d'une rencontre politique qui se tiendra au niveau du parlement catalan avant l'ouverture de la conférence, en milieu d'après midi, avec un hommage au défunt président sahraoui Mohamed Abdelaziz.

La seconde journée de cette conférence donnera lieu à des réunions des groupes de travail pour ensuite permettre la lecture des déclarations des délégations et des personnalités internationales participantes.

La journée sera également marquée par la lecture des conclusions des divers groupes de travail pour enfin présenter la déclaration finale de l'Eucoco 2016.

Une délégation algérienne des deux chambres du Parlement prend part à cette édition de l'Eucoco.