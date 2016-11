EGYPTE-PRESSE Condamnation du président du syndicat

Le président du syndicat de la presse égyptienne et deux de ses collaborateurs ont été condamnés samedi à deux ans de prison chacun pour avoir «abrité deux reporters recherchés par la police», a annoncé un responsable judiciaire. Yehya Kallache, le secrétaire général du syndicat Gamal Abdelrahim et le chef de sa commission des libertés Khaled Elbalshy étaient jugés depuis juin. Un raid de la police au siège de ce syndicat début mai avait entraîné l'arrestation de deux reporters recherchés pour avoir «incité à manifester». Le tribunal a par ailleurs fixé une caution de 10.000 livres égyptiennes (580 euros) chacun, leur permettant de rester en liberté. Le 1er mai, des policiers avaient forcé l'entrée du bâtiment du syndicat des journalistes pour y arrêter deux reporters, Amro Badr et Mahmoud Saqqa, accusés notamment d' «incitation à manifester». Une loi interdit en Egypte depuis novembre 2013 tout rassemblement non autorisé par le ministère de l'Intérieur.

MM.Kallache, Abdelrahim et Elbalshy avaient ensuite été placés en garde à vue fin mai. Ils ont été depuis relâchés. Cette affaire avait été qualifiée par l'Union européenne de «développement inquiétant» pour la liberté d'expression et de la presse en Egypte.