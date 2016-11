PAIX EN COLOMBIE L'accord amendé soumis aux parlementaires

Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé samedi soir qu'il allait soumettre mercredi au Congrès un accord de paix amendé avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), dont la première mouture avait été refusée par référendum le 2 octobre. Après ce rejet, le gouvernement et les guérilleros sont revenus à la table des négociations afin de conclure un nouvel accord prenant en compte les critiques des opposants au texte original. Parmi ceux-ci figurent l'ancien président Alvaro Uribe, selon qui le premier accord ne rendait pas les guérilleros suffisamment responsables de leurs crimes passés. A M. Uribe qui a réclamé que le nouveau texte soit discuté devant les deux chambres du Congrès, son successeur s'est dit «totalement d'accord». «C'est pourquoi je vais saisir le Parlement mercredi afin qu'il y ait un débat», a dit M.Santos. Il a toutefois ajouté que les FARC devaient également être consultés sur la façon dont l'accord devait être approuvé. Sans cette approbation définitive, l'accord bilatéral de cessez-le-feu reste fragile, a noté le président, appelant à un débat rapide sur le texte amendé. Un peu plus tôt ce mois, le gouvernement et les FARC ont annoncé avoir conclu un nouvel accord à l'issue de plusieurs jours de négociations à La Havane (Cuba). Il est censé mettre fin à un demi-siècle de violences dans la pays, qui ont fait plus de 260.000 morts et des millions de déplacés.