RÉUNIFICATION DE CHYPRE Reprise en Suisse des négociations

Des pourparlers cruciaux pour la réunification de Chypre ont repris hier en Suisse, sous l'égide de l'ONU, afin de mettre un terme à 42 ans de division de l'île méditerranéenne. Le président chypriote Nicos Anastasiades et le leader chypriote turc Mustafa Akinci, qui négocient depuis mai 2015, se sont retrouvés dans un grand hôtel de la ville de Mont Pèlerin, au bord du lac Leman, où ils avaient déjà eu 5 jours de discussions du 7 au 11 novembre. «Et maintenant, la discussion commence», a annoncé un porte-parole de l'ONU. Lors de cette nouvelle session de deux jours, la question sensible des arrangements territoriaux sera à nouveau au coeur des pourparlers. Chypre est divisée depuis que l'armée turque a envahi en 1974 la partie nord de l'île en réaction à un coup d'Etat visant à rattacher le pays à la Grèce et qui inquiétait la minorité turcophone de l'île. Depuis, la République de Chypre, membre de l'UE depuis 2004, n'exerce son autorité que sur la partie sud, où vivent les Chypriotes grecs. Les Chypriotes turcs habitent dans le nord, où une République turque de Chypre du Nord (RTCN) a été autoproclamée et n'est reconnue que par Ankara.