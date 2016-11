DÉRAILLEMENT DE TRAIN EN INDE 146 morts dans l'accident

Les secouristes ont mis fin hier à leurs opérations de recherches sur le site de l'accident de train dans le nord de l'Inde qui a fait la veille 146 morts. Les 14 wagons de l'express Indore-Patna ont déraillé dimanche vers 3h00 du matin (samedi 21h30 GMT) dans une zone rurale de l'Etat d'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, alors que la plupart des passagers dormaient. «Nous avons récupéré huit corps de plus aujourd'hui et les opérations de recherches ont été arrêtées en fin d'après-midi. Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants», a déclaré Anil Shekhawat, porte-parole des secours. Aidés de chiens renifleurs, les sauveteurs ont travaillé d'arrache-pied pendant deux jours et une nuit pour tenter de trouver des rescapés dans les wagons tordus par l'impact. «146 personnes sont mortes. 145 sont décédées sur les lieux de l'accident et une a succombé à ses blessures à l'hôpital aujourd'hui», a indiqué hier Vijay Kumar, porte-parole des chemins de fers indiens. Près de 180 personnes sont hospitalisées, dont 60 dans un état critique, a-t-il précisé. Des grues et des engins de chantier ont déblayé les épaves de métal qui encombrait les voies. Le trafic ferroviaire reprendra dans le secteur dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Près de 2000 personnes se trouvaient à bord du train au moment de l'accident - sans réservation ou tickets pour nombre d'entre elles-. Selon les premiers éléments de l'enquête, le déraillement pourrait avoir été causé par un rail en mauvais état.