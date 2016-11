VIOLENCES EN LIBYE 4 morts dans l'explosion d'une voiture piégée

Au moins quatre personnes ont été tuées et 13 autres blessées hier dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital à Benghazi, dans l'est de la Libye, a-t-on appris de source médicale. L'explosion a eu lieu devant l'hôpital al-Jalaa dans le centre de Benghazi, a ajouté cette source sous couvert de l'anonymat, précisant que le bilan pourrait s'aggraver. Un officier des forces spéciales, Mohamad al-Jali, a confirmé l'explosion, ajoutant qu'il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait d'une voiture piégée ou d'un attentat suicide. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Maâmar El Gueddafi, renversé et tué en 2011 à la suite d'une rébellion soutenue par une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Bastion de la révolution libyenne, Benghazi est devenue depuis un fief pour les groupes jihadistes et a été particulièrement affectée par la vague de violences qui a suivi. La ville est le théâtre depuis plus de deux ans de combats quotidiens entre les forces du maréchal controversé Khalifa Haftar et des milices islamistes qu'elles tentent de chasser de la ville.