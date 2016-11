BREXIT, TRUMP ET FILLON Les trois grands flops des médias internationaux

Par Saïd BOUCETTA -

Les médias français souffrent donc du même mal qui ronge leurs confrères des Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

Brexit, Trump et Fillon sont les trois grands flops des médias britanniques, américains et français. En effet, les résultats des trois consultations électorales en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en France ont démontré une incapacité réelle de la presse à analyser les évolutions socio-politiques dans ces pays. Les journalistes et autres commentateurs de presse semblent totalement déconnectés de leurs opinions publiques. Et pour cause, dans les trois cas, aucun titre n'a véritablement prêté attention aux bouleversements que traverse la société occidentale et l'appréciation que fait celle-ci de l'élite politique dans cette partie du monde. C'est le premier enseignement à tirer d'une «débâcle médiatique» qui laissera, à n'en pas douter, des traces au sein de la corporation journalistique, laquelle se contente exclusivement d'interpréter les résultats des sondages d'opinion. Cette tendance à ne faire confiance qu'aux chiffres a amené les professionnels des médias à considérer les transformations sociologiques comme des épiphénomènes, arguant que les chiffres ne mentent pas. Mais quand bien même les instituts de sondage rapportent l'opinion des citoyens à un temps «t», les journalistes tentent à chaque fois des lectures un peu trop systématiques et entrent dans des sortes d'élucubrations, jusqu'à se perdre dans des concepts assez éloignés des réalités sociales. En d'autres termes, à force de travailler en «vase clos», ils transposent la vision d'une petite élite vers toute la société. Ainsi, pour le Brexit, les journalistes britanniques comme une très grande majorité de leurs confères occidentaux, ne pouvaient pas imaginer l'Union européenne sans la Grande-Bretagne. Pareil scénario était insensé pour eux. Ils ont déployé des arguments, certes recevables, mais qui ne valent que pour une partie des Britanniques, dont ils font justement partie. Les médias ont donc construit toute leur démarche sur l'impossibilité d'un Brexit. Ils ont misé sur un «vote de confiance» en faveur de l'Union européenne. Ils s'étaient même impliqués dans la campagne en diabolisant les partisans de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. La parole de ces médias était tellement lourde que tout le monde pensait que l'affaire était pliée. Mais l'issue du vote a surpris tout le monde. Les électeurs anglais n'ont pas cru aux discours de l'establishment et de ses relais médiatiques. La situation a totalement échappé à l'élite politico-médiatique.

Le même scénario s'est répété aux Etats-Unis, avec l'élection de Donald Trump. Jusqu'à la dernière minute, le candidat républicain a été traité de tous les noms d'oiseaux. Toute la société politique et médiatique américaine croyait l'avoir «abattu». Mais aux USA aussi, la presse avait la même tare. Elle n'a pas vu venir «l'hécatombe». Donald Trump a pu convaincre bien plus de grands électeurs que sa rivale, Hillary Clinton, candidate de l'establishment. Pour les médias américains, la camouflet est encore plus grand, eu égard à l'influence hyperimportante qu'a la presse dans la «plus grande démocratie» de la planète. Les médias constituent dans ce pays une véritable arme politique et celle-ci a été presque entièrement dirigée contre Trump. L'acharnement a été tel que beaucoup de grands noms du Parti républicain ont publiquement lâché leur candidat, car étant sûr de sa défaite inéluctable. La campagne a même fini jusqu'à convaincre Trump lui-même qui pensait être battu d'avance.

On pourrait penser que le monde devrait partager l'inquiétude des médias britanniques et américains en raison du caractère «nationaliste», assimilés à une régression, des choix populaires des électeurs de ces deux pays. L'exemple français pourrait le confirmer, avec la primaire de «la droite et du centre» qui a profité à un outsider qu'aucun média de l'Hexagone n'avait pris au sérieux au début de la campagne électorale.

François Fillon était dépeint par les journalistes, comme une personnalité effacée et dans le meilleur des cas, il était présenté comme le troisième homme de la primaire. Fillon ne fait pas que déjouer les pronostics. Il gagne avec une longueur d'avance tellement importante que l'on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin d'un second tour. La «grosse vague» Fillon a pris de court l'élite politico-médiatique française qui avait misé sur un duel Juppé-Sarkozy. Les médias français souffrent donc du même mal qui ronge leurs confrères des Etats-Unis et de Grande-Bretagne.