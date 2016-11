DAVID CAMERON, HILLARY CLINTON ET NICOLAS SARKOZY Les grands "brûlés" de l'Histoire

Par Brahim TAKHEROUBT -

Sarkozy et Cameron: les architectes du chaos en Libye , Hillary Clinton

Promoteurs zélés de la doctrine interventionniste, ces trois personnalités ont semé désordre et désolation dans de nombreux pays à travers le monde. Le chaos libyen est bien là pour en témoigner.

Malheur aux vaincus! En attendant que la poussière retombe en cette année 2016, le champ de bataille est déjà jonché par d'illustres cadavres. Ce sont trois grands brûlés de la politique: l'ancien Premier ministre britannique, David Cameron, la candidate à l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton et l'ex-président français et candidat aux primaires de son parti, les Républicains, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'être froidement désavoués par l'urne et froidement exécutés par l'Histoire. Ces trois personnalités ont plusieurs dénominateurs communs. Des va-t-en-guerre à la solde de lobby, militaro-industriels. Ils sont les promoteurs zélés de la doctrine interventionniste.

Enfin, leur responsabilité est directement engagée dans le désastre connu, notamment dans le Monde arabe. Le chaos libyen, le drame syrien sont les témoins de cette politique de rapaces. Pour ce faire, ils se sont offert des sponsors de taille, à savoir les pétrodollars des monarchies du Golfe pour casser de...l'Arabe.

Si l'ancienne secrétaire du département d'État américain, Hillary Clinton, ne cachait pas sa velléité pour les régimes arabes, elle ne s'encombrait pas non plus de détails quant aux méthodes à appliquer pour concrétiser sur le terrain ses visions politiques. Au début des révoltes, alors qu'elle était aux affaires au département d'Etat américain, elle aurait ficelé un programme pour permettre aux activistes sociaux étrangers de faire de l'agitation dans l'objectif d'un changement de régime dans diverses parties du monde. L'application de ce programme a eu des conséquences majeures sur le Moyen-Orient. Son désaveu par l'électorat américain ne fera pas uniquement la joie des républicains, mais bien de pays qui voyaient en elle, à tort ou à raison, «une réelle menace» pour leur stabilité». Le même désaveu a été subi par David Cameron, Premier ministre du Royaume britannique six années durant. En réel amateur de la politique et avec une facilité déconcertante, il a joué son avenir politique à la roulette russe. Il n'a pas vu venir la vague avant de quitter précipitamment le bateau. David Cameron ne voulait donc pas que son pays quitte, en effet, l'Union européenne. En organisant le fameux référendum sur le Brexit, il a fait tout faux et la population britannique a pris la décision de suivre un autre chemin autre que celui indiqué par Cameron, sanglante défaite.

En septembre dernier, le Parlement britannique a rendu public le rapport d'une commission qui accuse directement David Cameron d'avoir agi en amateur dans la guerre en Libye.

Le document d'une cinquantaine de pages dénonce le fiasco d'une intervention censée, au départ, être humanitaire. Mais l'intervention s'est rapidement avérée être une opération strictement et purement militaire contre le régime d'El Gueddafi. Dans cette aventure désastreuse qui a mené à la destruction totale d'un pays, ça n'a pas été l'oeuvre du seul Cameron. Son allié, Nicolas Sarkozy y a joué un rôle déterminant. Selon le rapport britannique, Sarkozy voulait à travers cette guerre «augmenter l'influence française en Afrique du Nord et au passage améliorer sa popularité». Sarkozy vient à son tour de subir l'humiliation par les urnes. Son élimination de la primaire de la droite est bien plus qu'une défaite électorale. Il a été congédié par son propre camp, par un électorat de droite. «C'est donc bien une lettre de licenciement - peut-être une lettre de cachet - que la droite a adressée à celui qui prétendait en toute impunité retrouver la présidence perdue en 2012», écrit François Bonnet dans un article signé le 20 novembre dernier, dans le journal électronique Média Part. Avec le désaveu de ces trois va-t-en guerre, le monde, connaîtra-t-il enfin une paix?