La vie devant soi pour l'ex-président

Par Chaabane BENSACI -

A peine quelques heures après la douche glacée des résultats du premier tour de la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy, le grand perdant de cette élection, a déclaré vouloir «aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique». L'ancien chef de l'Etat, âgé de 61 ans, a eu bien du mal à digérer la défaite, égrenant les phrases de son ultime déclaration politique, retardant sa sortie devant les caméras et ses électeurs hébétés. A l'heure des adieux, les envolées lyriques sont inaudibles et seuls sont visibles les visages défaits. Du haut de son arrogance naturelle, il a suivi minute par minute, heure par heure, les résultats des bureaux de vote, les prévisions des sondages qui le plaçaient d'abord deuxième puis troisième et c'est dans un silence incrédule qu'il a fini par se convaincre de la réalité. Qu'il a dû être difficile, son tête-à-tête avec son sondeur de confiance, Pierre Giacometti, et quelle lourde peine ont-ils vécu quand l'heure de la confirmation officielle a sonné! Plus qu'un séisme politique de la droite, ce fut un cyclone personnel qui a balayé toutes les ambitions du bouillant personnage. Sarkozy, entouré de ses proches, n'a pas fait ses adieux. C'était au-dessus de ses forces. Mais il a parlé d'une retraite politique à laquelle personne, pas même lui, ne croit vraiment. L'homme qui a «mené une élection au peuple» s'est heurté violemment à un François Fillon porteur du «roman national», et du coup, oubliés Patrick Buisson, le gourou caché de 2007, et ses attaques au vitriol chez Finkielkraut et Robert Ménard. Oubliés ses propos fielleux contre l'Algérie, ce «voisin malencontreux de la Tunisie», ses louanges avisées d' un Maroc où les tables sont toujours dressées. Oubliés les bombardements aveugles de Benghazi pour régler un différend personnel et les «manoeuvres» militaires au sein de l'Otan, par BHL interposé, pour enfoncer tout le peuple libyen dans des souffrances printanières. Le rêve de la reconquête s'est brutalement éteint. Comme en 2012, il y aura sûrement une hospitalité prochaine de sa majesté Mohammed VI - Sarkozy n'étant hostile qu'à l'égard des Arabes qui ne peuvent offrir de belles invitations et des immigrés en Europe - puis il aura l'embarras du choix pour délivrer des conférences rémunérées au Qatar, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes (encore) unis et au Koweït. Mais l'homme ne cessera jamais de garder un pied dans le marigot politique. C'est en tout cas ce qu'on pense, à gauche...