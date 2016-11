CONFLIT DU YÉMEN Au moins 41 morts après la fin de la trêve

De nouveaux combats entre rebelles et forces progouvernementales ont fait au moins 41 morts au Yémen après l'expiration d'une trêve dans la guerre qui déchire ce pays depuis 20 mois, selon des sources militaires hier. Les forces loyales au président Abd Rabo Mansour Hadi, soutenues par l'Arabie saoudite, ont repoussé hier une offensive des rebelles Houthis qui ont tenté de reconquérir la banlieue ouest de Taëz, troisième ville du pays, ont indiqué les mêmes sources. Cette banlieue, tenue par les troupes pro-Hadi, constitue la seule brèche dans le siège que les rebelles et leurs alliés, les forces restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, imposent depuis plus d'un an à Taëz (sud-ouest) où vivent 300.000 habitants, selon les autorités. De violents accrochages impliquant des tirs de mortier se déroulaient également mardi dans la banlieue est de Taëz où les forces loyalistes mènent depuis plusieurs jours une offensive pour la reprise du palais présidentiel, du QG de la police et d'une base de la défense anti-aérienne aux mains des Houthis, ont ajouté les sources militaires. Parmi les 16 tués hier dans la région de Taëz figurent 11 rebelles et 5 soldats progouvernementaux, toujours selon ces sources. Dans le nord-ouest du Yémen, trois soldats ont été tués et quatre blessés lundi soir par des tirs de rebelles embusqués près de Midi, dans la province de Hajja, théâtre de combats depuis des semaines, selon un responsable militaire. Les rebelles tentent de progresser vers le port de Midi, sur la mer Rouge, aux mains des forces progouvernementales, a-t-il ajouté. En outre, des avions de la coalition arabe sous commandement saoudien qui soutient le gouvernement ont survolé à plusieurs reprises la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles, mais sans lancer de raids, ont indiqué des témoins.