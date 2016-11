PAIX EN COLOMBIE L'OPPOSITION REJETTE LE NOUVEL ACCORD L'opposition rejette le nouvel accord

L'opposition colombienne a rejeté lundi soir la nouvelle mouture de l'accord de paix conclu entre le gouvernement et la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) qu'elle a demandé à rencontrer, au bout d'une réunion avec les délégués du gouvernement. «Nous avons insisté pour que soient introduites des modifications à l'accord préparé par le gouvernement et les Farc, le gouvernement s'est opposé à ces modifications portant sur des sujets substantiels», a affirmé à la presse l'ancien président Alvaro Uribe, farouche opposant aux négociations avec la guérilla. Avec d'autres opposants à l'accord, dont la première version a été rejetée le 2 octobre par un référendum, Alvaro Uribe s'est longuement réuni lundi avec une délégation du gouvernement du président Juan Manuel Santos qui leur a présenté la nouvelle version de l'accord dont la révision a été conclue le 12 novembre avec les Farc à La Havane, siège des négociations de paix depuis 2012. Les opposants ont réaffirmé que si certaines de leurs demandes n'étaient pas incluses dans le nouvel accord, présenté comme définitif et non modifiable, il ne s'agirait alors que d'«une simple retouche de l'accord rejeté par les citoyens». Parmi ces demandes figurent notamment l'interdiction de l'éligibilité politique de responsables de crimes pendant qu'ils purgent leur peine, l'élimination des crimes de trafic de drogue du cadre des délits politiques qui bénéficient d'une amnistie et la non incorporation de l'accord dans la Constitution.