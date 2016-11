CAMPAGNE DE BOYCOTT DES PRODUITS ISRAÉLIENS Des millions de Britanniques favorables au BDS

Des millions de britanniques sont favorables à la campagne internationale de boycott des produits israéliens (BDS: Boycott, Désinvestissement et Sanctions), selon un sondage établi à Londres.

Le sondage réalisé par la société britannique«populus», publié dernièrement sur son site officiel, affirme que même s'il n'est pas en tête, le nombre d'adultes britanniques qui soutiennent le boycott des produits israéliens est élevé, malgré les efforts déployés par les groupes «pro-israéliens» et la position du gouvernement britannique contre la campagne BDS. Le sondage a été réalisé sur une population de 2054 adultes dans les différentes contrées du Royaume-Uni qui ont répondu à 50 questions visant à connaître leur «attitude envers Israël». Dans une analyse du sondage, diffusée cette semaine par le site Middle East Monitor, il est souligné que le soutien au boycott des produits israéliens au Royaume-Uni «reste largement inchangé» par rapport à deux précédents sondages sur la même question, et «n'a pas été affecté par les efforts du gouvernement britannique et du lobby sioniste à contrer la campagne du boycott». Il est également souligné que les deux questions sur le boycott des produits israéliens n'étaient pas neutres. Elles suggéraient que le boycott «nuirait aux Palestiniens et aux Israéliens parce qu'une économie palestinienne prospère a besoin d'une économie israélienne forte à côté d'elle, car elle est son plus grand partenaire commercial». «Les groupes de défense des droits palestiniens savent pertinemment que l'occupation israélienne est le principal obstacle à la croissance économique palestinienne - et l'appel international au boycott est soutenu par les syndicats palestiniens, les travailleurs agricoles et autres», relève Middle East Monitor. Il est noté que «sans surprise, 6% des personnes interrogées ont exprimé leur désaccord avec cette affirmation», ce qui représente un total de 3 millions de personnes. A la deuxième question concernant le boycott, 12% y ont été favorables, ce qui représente 6 millions sur le total de la population britannique, malgré le parti pris de la question qui suggérait «ne pas comprendre pourquoi le choix d'Israël pour un boycott avec tout ce qui se passe dans le monde». Des questions plus neutres qui avaient été posées les deux années précédentes dans le même sondage ont été supprimées en 2016. Il s'agissait de savoir si un boycott économique d'Israël augmenterait sa volonté de négocier avec les Palestiniens et s'ils boycotteraient des produits des colonies israéliennes dans les territoires occupés. «Les personnes ayant été interrogées avaient presque toutes exprimé leur soutien aux droits des Palestiniens et ont affirmé que l'occupation israélienne est le principal obstacle à la croissance économique palestinienne», note l'analyse. Mis à part les trois enquêtes réalisées par Populus, il y a eu quelques autres sondages au cours des dernières années qui ont confirmé l'ampleur du soutien à la campagne du boycott d'Israël, souligne Middle East Monitor. En 2009, la société des sondages YouGov avait révélé que 29% des adultes britanniques pensaient que boycotter les produits israéliens pour protester contre la politique d'Israël envers les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza serait une bonne idée, tandis que (41% avaient répondu ne pas savoir). Trois ans plus tard, la même société de sondage a réalisé un rapport sur la question du boycott culturel, pour conclure que 27 pour cent des répondants avaient affirmé que les artistes britanniques ne devraient pas se produire en Israël, et 17 pour cent avaient dit que les artistes israéliens ne devraient pas être invités à se produire au Royaume-Uni. Il a également noté qu'en 2015, un autre sondage de la société Ipsos Mori a conclu que «24% des Juifs britanniques, ont été favorables à des sanctions contre Israël pour emmener son gouvernement à engager un processus de paix». Sur la base des sondages réalisés, l'analyse conclut que plusieurs millions d'adultes britanniques soutiennent un boycott des produits israéliens, «malgré la pression du lobby sioniste et du gouvernement britannique». Elle relève cependant que «le groupe du lobbying pour Israël ne souhaite pas communiquer cette réalité qu'il préfère taire dans l'objectif de cacher, par la même, l'échec de ses actions contre les activités des organisations britanniques solidaires avec la Palestine».