PRISON À VIE POUR L'EX-PRÉSIDENT MORSI La peine annulée par la justice égyptienne

La Cour de cassation égyptienne a annulé hier une des deux condamnations à perpétuité prononcées contre le président déchu Mohamed Morsi et a ordonné un nouveau jugement, selon un responsable judiciaire.

En juin 2015, M.Morsi avait été condamné dans ce procès pour «espionnage» à la prison à vie, une peine qui équivaut à 25 années de détention en Egypte. Hier, la Cour de cassation a annulé cette peine et ordonné un nouveau jugement, selon un responsable de la Cour cité par l'agence de presse égyptienne Mena. Les peines de plusieurs responsables des Frères musulmans, jugés à ses côtés, ont également été annulées hier, a indiqué l'avocat de Morsi, Abdel Moneim Abdel Maqsoud. L'homme d'affaires Khairat al-Chater et Mohamed al-Beltagui avaient écopé de la peine de mort, tandis que le guide suprême des Frères musulmans Mohamed Badie et l'ex-président du parlement Saad al-Katatni avaient eux été condamnés à la prison à vie. Dans un autre procès pour espionnage, M. Morsi a été condamné une nouvelle fois à la prison à vie avec 10 co-accusés pour le vol de «documents relevant de la sécurité nationale», selon l'acte d'accusation.