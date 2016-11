CONFLIT DE SYRIE L'ONU tente d'organiser l'aide humanitaire

Des convois humanitaires de l'ONU ont pu atteindre la ville assiégée de Rastane près de Homs

L'ONU a annoncé mardi la livraison d'aide humanitaire à environ 85 000 Syriens bloqués dans une zone désertique à la frontière jordanienne, une première depuis plus de trois mois.

La Jordanie bloque depuis le 21 juin - date d'un attentat-suicide qui a tué sept militaires à la frontière - le passage de toute aide vers les camps de fortune dans ce no man's land où s'entassent des dizaines de milliers de Syriens ayant fui la crise qui frappe leur pays. Elle avait seulement autorisé l'entrée d'aides le 4 août, alors que de nombreuses organisations humanitaires l'alertaient sur les conditions désastreuses dans lesquelles vivent ces réfugiés. «La reprise de l'aide intervient au début de la période la plus froide de l'année, quand les températures peuvent descendre dangereusement bas», a déclaré l'ONU dans un communiqué. L'aide comprend notamment de la nourriture, des vêtements chauds, des couvertures et des trousses de toilette, selon le texte. Le gouvernement jordanien avait annoncé début octobre sa volonté d'autoriser dans les prochaines semaines la livraison d'aide. La royaume accueille plus de 600.000 réfugiés syriens selon les Nations unies, 1,4 million selon les autorités du royaume. En août, le roi Abdallah II avait estimé que son pays avait «une grande responsabilité» par rapport aux réfugiés syriens mais avait «atteint ses limites» Dans le même contexte, un convoi de l'ONU transportant eau, vivres et médicaments est parvenu à passer les lignes de front en Syrie pour ravitailler une ville tenue par les rebelles près de Homs, pour la première fois depuis début novembre, a annoncé mardi l'ONU. Le convoi, organisé par les agences des Nations unies avec le Croissant-rouge syrien, a atteint la localité de Rastane, dans la périphérie rurale de Homs, après avoir obtenu à grand peine les autorisations des divers belligérants. Il va permettre de secourir 107.500 personnes de Rastane et des villages environnants. Cette région difficile d'accès n'avait pas reçu d'aide depuis juillet. «Il s'agit du premier convoi inter-agences à passer les lignes au mois de novembre, et du quatrième seulement depuis le début de l'année», a expliqué le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric. Mais l'ONU n'a encore pu secourir qu'une «petite partie des personnes dans le besoin», a-t-il ajouté. Près de six millions de Syriens habitent des zones difficiles d'accès et près d'un million d'entre eux, d'après les derniers chiffres de l'ONU, sont assiégés par les forces gouvernementales ou des groupes armés d'opposition dans tout le pays. S'adressant lundi su Conseil de sécurité, le patron des opérations humanitaires de l'ONU Stephen O'Brien avait déploré les difficultés pour organiser le passage des camions d'aide à travers les lignes de front. Par ailleurs et toujours en Syrie, le département de la Défense américain (DoD) a confirmé mardi soir l'élimination d'Abou Afghan al-Masri le chef d'Al Qaîda en Syrie, lors d'une frappe aérienne de précision le 18 novembre à Sarmada dans le nord ouest de la Syrie. Al-Masri, un égyptien, avait rejoint Al Qaîda en Afghanistan pour diriger ensuite la branche syrienne de ce groupe terroriste, a fait savoir le porte parole du Pentagone, Peter Cook dans une déclaration à la presse. «Il avait des liens avec des groupes terroristes opérant dans l'Asie du Sud-Ouest, y compris ceux qui sont responsables des attaques contre les forces américaines et la coalition en Afghanistan ainsi que ceux qui projettent d'attaquer l'Occident» a-t-il ajouté. Le succès de la frappe aérienne «démontre la détermination continue des Etats-Unis à cibler les dirigeants d'Al Qaîda là où ils représentent une menace pour ses intérêts ou ses alliés», a déclaré Cook.