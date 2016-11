PALESTINE-ONU Une réunion spéciale le 29 novembre

Le Comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien tiendra une réunion spéciale le 29 novembre en solidarité avec le peuple palestinien, a annoncé mardi soir l'organisation onusienne dans un communiqué. La réunion sera organisée pour la célébration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et verra la participation des présidents de l'Assemblée générale de l'ONU et du Conseil de sécurité, ainsi que celle de l'observateur permanent de l'Etat de Palestine et de plusieurs représentants d'organisations internationales et de la société civile. D'autres activités analogues sont prévues aux offices des Nations unies à Genève, à Vienne et à Nairobi, selon le communiqué de l'ONU. Dans sa résolution 3236 de 1974, l'Assemblée générale de l'ONU a réaffirmé et précisé les droits inaliénables du peuple palestinien qui comprennent notamment le droit à l'indépendance et la souveraineté nationale et le droit des Palestiniens de retourner à leurs foyers et à leurs propriétés d'où ils avaient été déplacés et déracinés. L'ONU a souligné dans cette résolution que la réalisation de ces droits était indispensable au règlement de la question de Palestine. En 1975, l'ONU a décidé de créer le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à qui elle a confié la mission de suivre la question de Palestine et de présenter un rapport et des suggestions sur son règlement à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Le comité se compose de 22 membres et 26 observateurs, dont l'Union Africaine, la Ligue arabe et l'OCI.