CONFLIT DU YÉMEN Visite surprise du président Hadi à Aden

Le président du Yémen Abd Rabbo Mansour Hadi, exilé en Arabie saoudite, est arrivé hier à Aden, que son gouvernement a déclarée «capitale provisoire» du pays en guerre, a annoncé un responsable. Le conflit a commencé à l'été 2014 avec la progression des rebelles houthis vers la capitale Sanaâ, dont ils se sont emparés et qu'ils contrôlent toujours. C'est la première fois que le président revient au Yémen depuis un an. Sa visite intervient deux mois après l'arrivée à Aden du Premier ministre Ahmed ben Dagher et de sept ministres en vue de rendre le gouvernement opérationnel au Yémen même. L'avion de M. Hadi a atterri dans la cité portuaire du sud où le chef de l'Etat devrait séjourner plusieurs jours, selon un responsable présidentiel.

M. Hadi avait fui Aden pour Riyadh en mars 2015 au moment où les rebelles chiites houthis menaçaient directement la ville, ce qui avait entraîné l'intervention d'une coalition militaire sous commandement saoudien contre les insurgés houthis. Les forces pro-gouvernementales, aidées par la coalition, avaient finalement évincé les rebelles et leurs alliés d'Aden et de quatre autres provinces du Sud au cours de l'été 2015. Dans le Sud, les forces pro-Hadi peinent à rétablir la sécurité en raison notamment de la présence de groupes jihadistes.